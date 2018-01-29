Eleição sem Lula 'tensiona' o País, diz Temer

O presidente Michel Temer disse nesta segunda-feira, 29, que a não participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições "tensiona" o quadro político no Brasil. Em entrevista ao vivo ao programa Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, em São Paulo, Temer afirmou que seria importante que Lula fosse "derrotado nas urnas".

"De certa forma, a não participação de Lula na eleição tensiona o País", disse. "A figura do Lula é de muito carisma, não dá para dizer que ele está morto politicamente", afirmou. Temer evitou fazer considerações jurídicas sobre a condenação de Lula e também não quis falar sobre quem será o candidato oficial do governo à Presidência da República. "Vocês me convidam no final de maio que eu digo ( quem é o candidato do governo)", respondeu.