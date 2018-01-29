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'Figura de carisma'

Eleição sem Lula 'tensiona' o País, diz Temer

Presidente da República considera 'melhor' que petista participe da disputa eleitoral para ser 'derrotado nas urnas'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 14:01

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 14:01

O presidente Michel Temer Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O presidente Michel Temer disse nesta segunda-feira, 29, que a não participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições "tensiona" o quadro político no Brasil. Em entrevista ao vivo ao programa Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, em São Paulo, Temer afirmou que seria importante que Lula fosse "derrotado nas urnas".
"De certa forma, a não participação de Lula na eleição tensiona o País", disse. "A figura do Lula é de muito carisma, não dá para dizer que ele está morto politicamente", afirmou. Temer evitou fazer considerações jurídicas sobre a condenação de Lula e também não quis falar sobre quem será o candidato oficial do governo à Presidência da República. "Vocês me convidam no final de maio que eu digo ( quem é o candidato do governo)", respondeu.
O presidente minimizou o fato de existirem duas pré-candidaturas à Presidência ligadas à sua gestão: uma do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e outra do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD). "Não atrapalha", disse.

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