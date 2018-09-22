Eleição não trará o fim da crise no País, diz Ricupero

Segundo ele, os maiores desafios do próximo presidente serão fazer o ajuste fiscal para equilibrar as contas públicas e liderar uma pacificação nacional. Nesta entrevista, o ex-embaixador do Brasil nos EUA e na Itália fala ainda sobre as regras que dificultam a entrada de novos nomes no setor político, critica o funcionamento das instituições e relativiza a imagem negativa do País no exterior.

Acho a equação política e econômica complicada e vejo pouca esperança na eleição. Há ilusão em pensar que as eleições forneceriam uma saída da crise brasileira, porque ela é muito profunda. Ela começa a se manifestar com as grandes manifestações de 2013, que revelaram o mal-estar que existia. Depois, se agrava com o fracasso do segundo governo Dilma, que teve a recessão, o desemprego e o impeachment. Além disso, tivemos revelações espantosas de corrupção sistêmica, o agravamento da criminalidade, do número de homicídios e revoltas em presídios. Até o momento, a escolha dos candidatos e o decorrer da campanha não permitem muita esperança. O provável é que essa eleição seja apenas uma etapa no desenvolvimento da crise brasileira.