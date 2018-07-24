Eleição de deputado mobiliza lideranças no ES

Palácio Anchieta Crédito: Fernando Madeira

Se os nomes na cabeça de chapa, os que vão disputar o Palácio Anchieta, ficam em evidência, a alocação de espaços nas chapas proporcionais  para eleger deputados federais e estaduais  é que protagoniza boa parte das conversas em busca do fechamento de alianças partidárias.

Aí entram em cena não apenas simpatias políticas ou ideológicas, mas contas. Muitas contas. A ideia é achar um arranjo, uma combinação de partidos, que garanta a eleição de um determinado número de deputados. E não é a toa: dos votos obtidos para a Câmara Federal, por exemplo, dependem a própria existência dos partidos, que precisam vencer a cláusula de barreira. Esse critério também é importante para a distribuição dos fundos partidário e eleitoral e do tempo de TV.

Os "calculadores" dos partidos projetam hipóteses, imaginando quantos votos cada possível candidato vai receber e como ficaria a distribuição desses votos na coligação.

Na eleição proporcional, os votos que o eleitor dirige a um candidato não necessariamente o elegem. Os votos são da coligação e os mais votados dentro da coligação é que são alçados aos cargos em jogo.

DEFINIÇÃO DOS VENCEDORES NAS ELEIÇÕES PROPORCIONAIS

Sistema

Para deputado, vale o sistema proporcional. As cadeiras são ocupadas a partir de proporcionalidade na votação. É diferente do sistema majoritário, para governadores e senadores.

Funcionamento

Quociente eleitoral

Suponha que o Espírito Santo tenha 3,3 milhões de eleitores. Destes, 300 mil não aparecem para votar ou votam branco ou nulo. Serão 3 milhões de votos válidos. Como a Assembleia tem 30 vagas, o chamado quociente eleitoral é a divisão dos votos válidos pelo total de cadeiras: 100 mil.

Quociente partidário

Define quantas vagas vão para cada partido. É obtido dividindo o total de votos pelo quociente eleitoral. Se o partido X recebe, ao todo, 180 mil votos, esse total é dividido por 100 mil. O resultado é 1,8. Terá direito a uma cadeira. Se o partido Z recebe 430 mil, terá atingido quatro cadeiras. Se o partido Z consegue quatro cadeiras, ela vai para os quatro com maior votação no partido, ainda que o quarto colocado, por exemplo, tenha recebido menos votos que um candidato de outro partido qualquer.

Coligação

Se os partidos se coligam, são considerados, para efeito de distribuição das vagas, "um partido só". Cada partido ou coligação, no caso do Espírito Santo, pode inscrever 60 candidatos para deputado estadual e 20 para deputado federal. Devem respeitar a proporção de 70% de candidatos e 30% de candidatas.

Sobras

Essa é a parte mais complicada (sim, fica mais complicado ainda). Suponha que apenas 25 cadeiras na Assembleia Legislativa tenham sido preenchidas pelo quociente eleitoral. A lei estabelece um critério para definir as outras cinco: divide-se o total de votos do partido pelo total de vagas já preenchidas por ele, mais uma. Por exemplo, os 180 mil votos do partido X, anteriormente citado, seriam divididos por 1 + 1, ou seja, dois. Resultado: 90 mil. Fazendo o mesmo cálculo para o partido Z, obtém-se 86 mil. Assim, a primeira das cinco vagas vai para o partido X.

Fim