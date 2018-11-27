Eleição da OAB-ES acontece nesta quarta-feira (28)

José Carlos Rizk Filho, Elisângela Melo e Ricardo Brum são candidatos à presidência da OAB-ES Crédito: Amarildo

OAB-ES) e cerca de 17 mil advogados do Espírito Santo devem participar da votação. Neste ano, serão eleitos membros do Conselho Seccional, que representa todo o Estado, e das 17 subseções municipais. A votação é obrigatória para todos os advogados da ordem, que devem estar obrigatoriamente em dia com o pagamento da anuidade. Nesta quarta-feira (28) será eleito o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo () e cerca de 17 mil advogados dodevem participar da votação. Neste ano, serão eleitos membros do Conselho Seccional, que representa todo o Estado, e das 17 subseções municipais. A votação é obrigatória para todos os advogados da ordem, que devem estar obrigatoriamente em dia com o pagamento da anuidade.

Na disputa, estão três chapas para representar a OAB-ES. Cada uma é formada por 92 membros, que irão compor a diretoria, conselhos estaduais, federais, diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados e suplentes.

CHAPAS

A chapa 1, Inova e Avança, é liderada por Ricardo Brum, atual secretário-geral da Ordem, que tem o apoio do atual presidente, Homero Mafra. Confrontando uma oposição que sustenta um discurso de inclusão e renovação baseado em propostas já aplicadas, é composta por advogados experientes. "Nós, advogados, queremos uma presidência bem preparada, participativa e que colabore para implementar melhorias não só para a classe, mas para todos que desejam uma sociedade mais igualitária e justa", reitera Brum.

O candidato à presidência da chapa 2, Renova OAB, é Rizk Filho, que acabou em segundo lugar nas últimas eleições com 33,1% dos votos, contra 36,52% de Mafra. Apesar da disputa acirrada em 2013 e o discurso inclusivo de defesa da jovem advocacia, o candidato não apresentou propostas concretas para coibir grandes bancas que exploram de modo irregular as atividades destes profissionais, violando direitos e praticando remunerações incompatíveis com a dignidade da categoria.

Enquanto isso, a chapa 3, Ordem Democrática, é encabeçada por Elisângela Leite Melo, que foi a última a entrar na disputa e tem sido coadjuvante nos debates protagonizados por Rizk e Brum.

TROCA DE FARPAS E ACUSAÇÕES EM DEBATE

As trocas de farpas e acusações entre Ricardo Brum e José Carlos Rizk Filho deram o tom do debate que reuniu os três candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil  seccional Espírito Santo (OAB-ES), na manhã de terça-efira (20), na Rede Gazeta. Elisângela Leite Melo colocou-se como alternativa às chapas encabeçadas pelos dois, que representariam "empresas de advocacia".

Brum é o candidato da situação, atual secretário-geral da OAB-ES e apoiado pelo presidente Homero Mafra. Rizk ficou em segundo lugar no último pleito e faz oposição ao grupo que comanda a entidade. Um termômetro do clima do debate foi um pedido de direito de resposta logo no início do evento. O pedido acabou negado. Mas outro, desta vez concedido, surgiria em breve. As propostas passariam praticamente ao largo das discussões, mas vieram à tona por meio das perguntas feitas por jornalistas.

Se estava, fisicamente, ausente do debate  ele não compareceu nem mesmo em meio à plateia  Homero Mafra, à frente da OAB-ES há quase nove anos, esteve presente em várias perguntas e respostas, ainda que nem sempre citado nominalmente.

SERVIÇO

Quando: quarta-feira (28)

Horário: 9 às 17 horas

Onde: em Vitória, no salão anexo do Alice Vitória Hotel, no Centro. A votação também acontece em 17 subseções da OAB no Estado

Quem pode votar: advogados regularmente inscritos, adimplentes com o pagamento das anuidades.