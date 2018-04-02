Eleição 2018: especialistas alertam para escalada do radicalismo

Ônibus da comitiva de Lula foi alvo de tiros Crédito: Marcos Alves/O Globo

O ambiente já é de tensão. Enquanto as redes sociais abrem espaço para discursos inflamados e para a propagação de notícias falsas, nas ruas, a polarização entre esquerda e direita leva a episódios como os vistos na última semana, em que a caravana do ex-presidente Lula (PT) foi recebida a pedradas, ovadas e até tiros durante sua passagem por Santa Catarina e Paraná.

Com a aproximação do período eleitoral, o caminho que esse acirramento poderá tomar já preocupa: afinal, o risco de uma radicalização ainda maior de ambos os lados é iminente?

O máximo possível de se prever é que essa radicalização continuará e talvez se intensifique. Pode ser que a democracia suporte essa disputa, mas as consequências disso ainda são desconhecidas. A natureza da democracia é o conflito de ideias, mas as disputas de poder estão partindo para uma incapacidade de entender e de aceitar que o outro tem o direito de existir, afirma o historiador Rafael Simões.

Ferramenta

Para Simões, a radicalização pode ser usada por grupos, inclusive, como uma ferramenta eleitoral. A minha impressão é de que deve continuar, pois à medida que ela (radicalização) amplia o medo e a insegurança, ela ajuda os grupos a transmitir a ideia de que eles são a chave, a solução para essa insegurança, diz.

Já vivemos ápices de radicalismo nesses últimos três anos e, como há projetos de poder em disputa, não me surpreenderia se houvesse uma escalada disso, analisa o cientista político da Universidade de Vila Velha (UVV) Vitor de Ângelo. Segundo ele, embora esquerda e direita possuam divisões internas entre si, elas acabam se unindo para formar os dois lados opositores. Em muitas situações até mesmo elementos moderados de esquerda são alvos de discursos radicais da direita, argumenta ele.

Representante do PT no Espírito Santo, o deputado federal Helder Salomão diz que tanto o discurso quanto as ações radicais partem da extrema direita e não dos militantes da esquerda. Mesmo com toda a perseguição que o PT sofreu nos últimos anos, não houve nenhum ato de radicalização cometido nesses últimos anos ou meses. Nosso caminho não é o caminho da violência, e sim o do debate democrático, ressalta.

Já por parte da direita, Helder afirma que os episódios de radicalização têm sido evidentes e aponta não só os ataques à caravana de Lula, mas também as notícias falsas e os discursos de ódio proferidos contra a vereadora Marielle Franco (PSOL), que foi assassinada no Rio de Janeiro.

No entanto, o senador Magno Malta (PR) defende o oposto. Não existe radicalização. Nossas pautas são conhecidas, assim como as da esquerda. O que precisamos é acabar com essa história de que o que eles dizem é liberdade de expressão e o que nós dizemos é discriminação.

Radicalização é plataforma

Esta radicalização ajuda na popularização de ambos os lados: esquerda e direita. O maior cabo eleitoral de Jair Bolsonaro, por exemplo, é o próprio Lula, pois parte da força de Bolsonaro está concentrada no antipetismo e na luta contra a esquerda. Isso faz com que se agreguem em torno dele pessoas que cultivam esse mesmo ideal. O atual cenário político traz uma visão maniqueísta, de apenas dois lados, que bem ou mal permite que grupos antagônicos afirmem seus discursos uns contra os outros. Isso lhes garante uma autoridade própria. Por esse motivo, o antagonismo é visto como uma plataforma política. As redes sociais, que formam bolhas onde as pessoas tendem a receber, curtir e compartilhar apenas o que gostam, são lugares onde esses extremos aparecem com muita facilidade.