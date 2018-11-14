Eduardo Cunha ganha liberdade mas permanece preso por outros decretos

Eduardo Cunha, ex-deputado Federal Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) revogou a prisão preventiva da Operação Patmos contra o ex-deputado Eduardo Cunha, na qual ele era acusado de ter o silêncio comprado pelo empresário Joesley Batista, da J&F  dona da JBS. Cunha, porém, não pode ser solto porque ainda é alvo de outros dois decretos de prisão.

O relator do habeas corpus, o desembargador federal Ney Bello, acolheu pedido do advogado Délio Lins e Silva Junior e decidiu conceder a liberdade por excesso de prazo, sob o entendimento de que Cunha está preso há mais de 500 dias no caso envolvendo a JBS sem que tenha sido denunciado pelo crime de obstrução de Justiça. O argumento foi seguido pelos demais desembargadores da turma.