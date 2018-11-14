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Operação Patmos

Eduardo Cunha ganha liberdade mas permanece preso por outros decretos

Relator Ney Bello decidiu que prisão determinada na Operação Patmos excedeu o prazo sem oferecimento de denúncia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 21:45

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 21:45

Eduardo Cunha, ex-deputado Federal Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) revogou a prisão preventiva da Operação Patmos contra o ex-deputado Eduardo Cunha, na qual ele era acusado de ter o silêncio comprado pelo empresário Joesley Batista, da J&F  dona da JBS. Cunha, porém, não pode ser solto porque ainda é alvo de outros dois decretos de prisão.
O relator do habeas corpus, o desembargador federal Ney Bello, acolheu pedido do advogado Délio Lins e Silva Junior e decidiu conceder a liberdade por excesso de prazo, sob o entendimento de que Cunha está preso há mais de 500 dias no caso envolvendo a JBS sem que tenha sido denunciado pelo crime de obstrução de Justiça. O argumento foi seguido pelos demais desembargadores da turma.
Cunha está preso em Curitiba desde outubro de 2016, por ordem do juiz federal Sérgio Moro, da Lava Jato, sob o argumento de que ele mantinha recursos ocultos no exterior  esta primeira ordem de prisão até hoje não foi revogada. O ex-deputado já foi condenado por Moro e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a 14 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
> Investigações mostram que Joesley "mentiu e ocultou" fatos, diz PF

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