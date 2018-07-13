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Eduardo Bolsonaro curte foto de Lula sem camisa em praia no Piauí

Legenda pede para que seguidores não se deixem abater, nem desistam
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 02:31

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 02:31

Eduardo Bolsonaro curte foto de Lula em praia no Piauí Crédito: Reprodução
Filho do presidenciável Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) deixou de lado às críticas frequentes aos partidos de esquerda nas redes sociais e curtiu, no Instagram, uma foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na imagem, o petista está caminhando no mar no Piauí, sem camisa e com um short vermelho. A legenda da imagem pede para que os seguidores não se deixem desanimar.
"É sempre momento de renovar as energias. Não vamos nos abater, nem desistir", diz o texto seguido das hashtags #LulaLivre #Lula e #OBrasilFelizdeNovo.
Com Lula preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, as redes sociais seguem sendo atualizadas por uma equipe com fotos antigas do ex-presidente, de visitas que ele recebe na prisão e de petistas pelo Brasil.
Apesar de curtir foto, Eduardo Bolsonaro, que frequentemente se manifesta nas redes sociais contra o ex-presidente, não fez nenhum comentário. Os seguidores de Lula não perceberam o inusitado "like" do adversário político.
Cinco minutos após a reportagem ser publicada, o deputado descurtiu a foto. Procurado pela reportagem, Bolsonaro não atendeu.
Bolsonaro curte foto de Lula em praia no Piauí Crédito: Reprodução
 

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