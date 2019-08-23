Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Amazônia

Eduardo Bolsonaro compartilha vídeo que chama Macron de idiota

O tuíte foi feito horas após o líder francês convocar o bloco econômico G7 para discutir as queimadas na Amazônia

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 06:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2019 às 06:38
Eduardo Bolsonaro Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) compartilhou na quinta-feira, 22, em sua conta do Twitter um vídeo no qual o youtuber bolsonarista Bernardo Küster chama o presidente da França, Emannuel Macron, de "idiota". O tuíte foi feito horas após o líder francês convocar o bloco econômico G7 para discutir as queimadas na Amazônia durante a cúpula que começa neste fim de semana em Biarritz, na França.
Horas depois de postar o vídeo, Eduardo critica o Poder360 por mencionar seu tuíte. "Não se rebaixe @Poder360. Títulos como este dão a falsa impressão que eu chamei Macron de idiota em vídeo, o que vocês sabem ser mentira. Deem a notícia de verdade. E ainda jogam a questão da embaixada no meio. Jogo sujo de vocês. Lamentável..."
A indicação, que ainda não foi oficializada pelo presidente Jair Bolsonaro, tem de passar primeiro pela Comissão de Relações Exteriores do Senado e, depois, por votação em plenário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares
Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?
Imagem Edicase Brasil
Como está o clima do agronegócio para 2026?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados