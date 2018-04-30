Duelo histórico entre PT e PSDB está perto do fim

Lula e Fernando Henrique se cumprimentam antes do início do debate presidencial na campanha de 1994 Crédito: AGLIBERTO LIMA/Agência Estado - 16/08/1994

Protagonistas da disputa presidencial desde as eleições de 1994, pela primeira vez em 24 anos PT e PSDB iniciam um ano eleitoral sem apresentar nomes que despontem nas pesquisas de intenção de voto. Especialistas afirmam que, embora o cenário possa mudar nos próximos seis meses que antecedem o pleito, a descrença causada pelos inúmeros casos de corrupção envolvendo os dois partidos pode comprometer a hegemonia das siglas na corrida eleitoral.

O histórico embate entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido da Social Democracia Brasileira teve início nas eleições de 1994. De lá para cá, as siglas se revezaram no poder. Foram oito anos de governo do PSDB, com Fernando Henrique Cardoso, e quase 14 anos sob o comando do PT, sendo os oito primeiros anos com Lula e os outros quase seis com Dilma Rousseff, que sofreu um impeachment na metade do segundo mandato.

Hoje, mais de 20 anos depois da primeira disputa direta pela Presidência do país entre os partidos, o cenário que se desenha é um pouco diferente do que se via desde a década de 1990.

Com a prisão de Lula e a possibilidade de ele não concorrer às eleições deste ano por poder ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa, o PT ainda não apresentou um nome que possa ser considerado forte para o pleito. Cotado, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad apareceu com 2% das intenções de voto na última pesquisa Datafolha, divulgada em 15 de abril.

Do outro lado, o PSDB tenta emplacar o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que oscilou entre 7% e 8% no mesmo levantamento. O tucano é uma alternativa ao correligionário Aécio Neves. O senador, que quase venceu a eleição presidencial de 2014, agora é um fardo para o próprio partido após tornar-se réu no Supremo Tribunal Federal no âmbito da Operação Lava Jato.

De acordo com especialistas, a ausência de nomes fortes em partidos tradicionalmente competitivos tem origem clara. Depois de repetidos escândalos de corrupção, ocorreu uma fragmentação do quadro político-partidário, disse o historiador e professor da Ufes Pedro Ernesto Fagundes.

O professor explicou que a campanha eleitoral de 2018 é de uma imprevisibilidade inédita. O fato novo é a desilusão com a corrupção, a ausência de lideranças que representem cada polo, afirmou.

Apesar de o momento não mostrar nomes competitivos das duas siglas, a possibilidade de uma disputa polarizada entre PT e PSDB ainda não foi descartada pelos estudiosos. Diante da decepção, surgiram alternativas em vários campos. Mas eu não diria que essa dinâmica policêntrica já se afirmou e que vai comandar as eleições, pontuou o cientista político Fernando Pignaton.

NOVO CENÁRIO

A última pesquisa Datafolha mostrou que, mesmo preso, Lula é o pré-candidato com índices mais elevados de intenção de voto, alcançando 31%.

Nos cenários com Lula fora do páreo, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) e a ex-senadora e Marina Silva (Rede) apareceram empatados na liderança. Ele com 17% das intenções de voto, e ela oscilando entre 15% e 16%.

O professor de Ciência Política do Insper Carlos Melo afirmou que ainda é muito cedo para tentar prever os reais desdobramentos dos cenários que estão colocados hoje. Os grandes partidos podem ser ou não substituídos. Não porque continuem relevantes, mas porque o desmonte político foi tão grande que, talvez, ainda não tenham surgido novas lideranças tão estruturadas a ponto de ocuparem espaço nessa polaridade.

Para Melo, apesar de ser difícil prever um resultado, a quebra da polarização pode ser uma realidade. Há uma grande fragmentação. Podemos ter candidatos com 15% ou 20% de votos válidos disputando um segundo turno, completou.

MÁQUINAS PARTIDÁRIAS PODEM MUDAR OS RUMOS

Apesar da grande descrença da população em relação aos grandes partidos, especialistas avaliam que um embate entre candidatos do PT e do PSDB nas eleições de outubro não está descartado.

De acordo com o professor de Ciência Política da Mackenzie Rodrigo Prando, a máquina partidária pode ser mais forte quando a campanha eleitoral já estiver nas ruas.

Os dois partidos que têm palanques em todos os Estados, mais recursos e mais tempo de televisão são o PT e o PSDB, afirmou.

Prando explicou que é difícil para um partido menor protagonizar a disputa presidencial. Talvez em julho ou agosto os partidos menores podem retirar suas candidaturas e apoiar aqueles candidatos que têm maiores condições, completou.

O professor Carlos Melo, do Insper, avalia ainda que até mesmo a falta de nomes de outros partidos pode levar um petista e um tucano ao segundo turno. Mesmo sem contar com a importância que tinham no passado, os candidatos do PT e do PSDB podem contar com a ausência de outros nomes fortes para chegarem ao segundo turno, comentou.

"EFEITO TRUMP" É POSSÍVEL NAS ELEIÇÕES DE OUTUBRO

As pesquisas de intenção de voto indicam que a eleição de 2018 tende a ser mais fragmentada do que pleitos de anos anteriores. Até o momento, nenhum pré-candidato se destaca de maneira expressiva em relação aos demais.

Apesar da pouca diferença entre os percentuais dos possíveis concorrentes, nomes como o de Jair Bolsonaro, pré-candidato do PSL, crescem nas pesquisas, são inflados na internet e ameaçam romper a hegemonia estabelecida pelos grandes partidos há 24 anos.

Especialistas afirmam que, embora Bolsonaro tenha se estabilizado na faixa dos 15% a 20% de intenções de voto, o chamado Efeito Trump, quando um candidatura dada como incerta alcança números altos nas urnas, é uma possibilidade.

A eleição não é hoje. O eleitor não se decide de uma vez, ele responde a estímulos, afirmou o professor de Ciência Política do Insper Carlos Melo.

O peso das redes sociais, onde candidatos como Bolsonaro são fortes, de acordo com o professor de Ciência Política da Mackenzie Rodrigo Prando, pode ser determinante na disputa. Bolsonaro não variou muito nas pesquisas, o que pode mostrar que ele atingiu um teto. Mas muita gente tem vergonha de declara o voto nele, isso pode causar uma reviravolta.

ANÁLISE | Eleição não polarizada seria interessante

Por Vitor Amorim de Ângelo, doutor em Ciências Políticas e professor da UVV