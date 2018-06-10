Dos cartazes para a prática

Nas mensagens espalhadas nos milhares de cartazes empunhados Brasil afora, o fim parecia predominar sobre os meios. Falava-se menos no caminho e mais na chegada. O povo queria hospital padrão Fifa, o fim da corrupção, a cura para a fome, a redução do preço do tomate e o Kinder Ovo a R$ 1.
As pautas realmente concretas apareceram em número mais reduzido, mas também estavam nas mãos e nas vozes dos manifestantes: saída de Renan Calheiros da presidência do Senado, fim do pedágio da Terceira Ponte, redução do valor das passagens de ônibus e arquivamento da PEC 37 que pretendia limitar poderes de investigação do Ministério Público.
Pouca coisa aconteceu como as ruas queriam, avalia Aline Passos (na foto do início da reportagem), assistente social e manifestante de 2013. Um ponto positivo foi que as pessoas passaram a discutir mais a política nos ambientes de convívio. Mas uma das principais reivindicações, a reforma política, que de fato vai permitir mudar o sistema eleitoral e reduzir a corrupção, é uma pauta emperrada, ponderou.
Reveja imagens aéreas da manifestação de 20 de junho de 2013, em Vitória
Para os capixabas, a memória dos protestos de 2013 remete imediatamente à Terceira Ponte, não só pelas imagens de milhares de pessoas caminhando de Vila Velha para Vitória, mas por ter sido o resultado mais palpável das manifestações.
O pedágio se tornou um símbolo porque para o cidadão médio é mais fácil sentir o custo disso no bolso, independentemente de ser das classes mais baixas ou das mais altas, opinou o estudante Haimon Verly.
Em julho, quando os protestos no Estado se tornaram mais incisivos, e talvez até mais agressivos, foi a votação de um decreto legislativo que poderia suspender o pedágio que inflamou a mobilização.
No dia em que os deputados estaduais iam votar a proposta, o deputado Gildevan Fernandes (PTB) pediu um prazo maior para analisar o projeto. O adiamento levou dezenas de pessoas a ocupar a Casa, de onde só saíram após 12 dias.
A pressão fez resultado e no mesmo mês a Justiça, a pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), suspendeu parte do contrato, reduzindo a passagem para R$ 0,80 e dando início a uma auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado (TCES).
Em abril de 2014, o governo do Estado anunciou a suspensão total da cobrança, a partir de resultado prévio da auditoria. A cobrança do pedágio retornou em dezembro daquele ano, por decisão judicial.
Passagem
O clamor pela redução do preço da passagem de ônibus também surtiu efeito. O governo federal reduziu impostos para o transporte urbano e a tarifa do Transcol, na Grande Vitória, foi revista, passando de R$ 2,45 para R$ 2,40. O valor ficou congelado até 2016, quando subiu para R$ 2,75 e, após outros dois reajustes, chegou a R$ 3,40, em janeiro deste ano.
Corrupção
Se o pedágio foi onde o governo estadual se viu mais pressionado, em âmbito federal o combate à corrupção foi a maior cobrança ao Planalto. Para dar uma resposta às ruas, a então presidente Dilma Rousseff (PT) anunciou um pacote anticorrupção.
Entre as propostas, destacava-se a criminalização do caixa dois de campanha, que até então era considerado uma contravenção penal, com pena mais leve; e do enriquecimento de servidores públicos sem comprovação da origem do patrimônio. O projeto ficou na gaveta e acabou sendo anexado mais tarde às 10 medidas de combate à corrupção, do Ministério Público Federal (MPF). Ele só foi ser aprovado em 2016, com ressalvas de membros do MP, que acusaram os parlamentares de enfraquecer as propostas.