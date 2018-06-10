Dos cartazes para a prática

Nas mensagens espalhadas nos milhares de cartazes empunhados Brasil afora, o fim parecia predominar sobre os meios. Falava-se menos no caminho e mais na chegada. O povo queria hospital padrão Fifa, o fim da corrupção, a cura para a fome, a redução do preço do tomate e o Kinder Ovo a R$ 1.

As pautas realmente concretas apareceram em número mais reduzido, mas também estavam nas mãos e nas vozes dos manifestantes: saída de Renan Calheiros da presidência do Senado, fim do pedágio da Terceira Ponte, redução do valor das passagens de ônibus e arquivamento da PEC 37  que pretendia limitar poderes de investigação do Ministério Público.

Pouca coisa aconteceu como as ruas queriam, avalia Aline Passos (na foto do início da reportagem), assistente social e manifestante de 2013. Um ponto positivo foi que as pessoas passaram a discutir mais a política nos ambientes de convívio. Mas uma das principais reivindicações, a reforma política, que de fato vai permitir mudar o sistema eleitoral e reduzir a corrupção, é uma pauta emperrada, ponderou.

Reveja imagens aéreas da manifestação de 20 de junho de 2013, em Vitória

Para os capixabas, a memória dos protestos de 2013 remete imediatamente à Terceira Ponte, não só pelas imagens de milhares de pessoas caminhando de Vila Velha para Vitória, mas por ter sido o resultado mais palpável das manifestações.

O pedágio se tornou um símbolo porque para o cidadão médio é mais fácil sentir o custo disso no bolso, independentemente de ser das classes mais baixas ou das mais altas, opinou o estudante Haimon Verly.

Em julho, quando os protestos no Estado se tornaram mais incisivos, e talvez até mais agressivos, foi a votação de um decreto legislativo que poderia suspender o pedágio que inflamou a mobilização.

No dia em que os deputados estaduais iam votar a proposta, o deputado Gildevan Fernandes (PTB) pediu um prazo maior para analisar o projeto. O adiamento levou dezenas de pessoas a ocupar a Casa, de onde só saíram após 12 dias.

A pressão fez resultado e no mesmo mês a Justiça, a pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), suspendeu parte do contrato, reduzindo a passagem para R$ 0,80 e dando início a uma auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado (TCES).

Em abril de 2014, o governo do Estado anunciou a suspensão total da cobrança, a partir de resultado prévio da auditoria. A cobrança do pedágio retornou em dezembro daquele ano, por decisão judicial.

Passagem

O clamor pela redução do preço da passagem de ônibus também surtiu efeito. O governo federal reduziu impostos para o transporte urbano e a tarifa do Transcol, na Grande Vitória, foi revista, passando de R$ 2,45 para R$ 2,40. O valor ficou congelado até 2016, quando subiu para R$ 2,75 e, após outros dois reajustes, chegou a R$ 3,40, em janeiro deste ano.

Corrupção

Se o pedágio foi onde o governo estadual se viu mais pressionado, em âmbito federal o combate à corrupção foi a maior cobrança ao Planalto. Para dar uma resposta às ruas, a então presidente Dilma Rousseff (PT) anunciou um pacote anticorrupção.