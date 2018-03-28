Dois ônibus da caravana de Lula são atingidos por tiros no Paraná

Dois ônibus da caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram atingidos por três tiros na tarde desta terça-feira (27), quando seguia de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, no Paraná. A informação foi dada pela assessoria de imprensa do ex-presidente. A Polícia Militar de Laranjeira do Sul confirmou que foi comunicada do ataque por policiais militares que fizeram a escolta da comitiva do ex-presidente. Ninguém saiu ferido.

Ônibus da comitiva de Lula foi alvo de tiros Crédito: Marcos Alves/O Globo

A assessoria informou que fará um boletim de ocorrência e pedirá uma perícia. Ainda de acordo com a assessoria, dois tiros atingiram um ônibus, e um terceiro, outro. Um dos veículos atingidos transportava jornalistas brasileiros e estrangeiros. O ex-presidente não estava nos ônibus alvejados.

No Twitter, no perfil @Lula pelo Brasil, o ex-presidente diz que a caravana "está sendo perseguida por grupos fascistas. Já atiraram ovos, pedras. Hoje deram até um tiro no ônibus".

Mais cedo, em Quedas do Iguaçu, o ex-presidente chamou de "selvageria" os atos contra ele na região. Ao discursar na praça central do município, Lula afirmou que aceita "todo tipo de protesto, o que não se aceita é a violência".

"Nunca tinha assistido uma selvageria como estamos assistindo agora, de um grupo de pessoas que eu não sei quem são, que nos esperam em cada trevo com pau, pedra e bomba para tentar evitar que a nossa caravana chegue no lugar que está marcado", afirmou o ex-presidente.

Sobre a condenação de 12 anos e um mês no caso do tríplex, o ex-presidente colocou sob suspeita a credibilidade dos responsáveis pela punição.

"Tem um processo contra mim que eu já fui condenado. Eu ficou pensando: ou estou louco ou quem me condenou está louco."

A caravana pela região Sul completa nesta terça-feira o seu 9º dia.

"Em todas as cidades, tinha caminhão, tinha pau e tinha pedra", disse Lula.

Quedas do Iguaçu é cercada de assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O locutor do evento de Lula referiu-se ao município como capital nacional da reforma agrária. Ao discursar antes dos líderes petistas, a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (RS), agradeceu de "coração" ao movimento e disse que a caravana é "da paz".