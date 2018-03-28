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Dois ônibus da caravana de Lula são atingidos por tiros no Paraná

Ninguém saiu ferido. Comitiva seguia para Laranjeiras do Sul, no Paraná

Publicado em 27 de Março de 2018 às 23:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 23:00
Dois ônibus da caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram atingidos por três tiros na tarde desta terça-feira (27), quando seguia de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, no Paraná. A informação foi dada pela assessoria de imprensa do ex-presidente. A Polícia Militar de Laranjeira do Sul confirmou que foi comunicada do ataque por policiais militares que fizeram a escolta da comitiva do ex-presidente. Ninguém saiu ferido.
Ônibus da comitiva de Lula foi alvo de tiros Crédito: Marcos Alves/O Globo
A assessoria informou que fará um boletim de ocorrência e pedirá uma perícia. Ainda de acordo com a assessoria, dois tiros atingiram um ônibus, e um terceiro, outro. Um dos veículos atingidos transportava jornalistas brasileiros e estrangeiros. O ex-presidente não estava nos ônibus alvejados.
No Twitter, no perfil @Lula pelo Brasil, o ex-presidente diz que a caravana "está sendo perseguida por grupos fascistas. Já atiraram ovos, pedras. Hoje deram até um tiro no ônibus".
Mais cedo, em Quedas do Iguaçu, o ex-presidente chamou de "selvageria" os atos contra ele na região. Ao discursar na praça central do município, Lula afirmou que aceita "todo tipo de protesto, o que não se aceita é a violência".
"Nunca tinha assistido uma selvageria como estamos assistindo agora, de um grupo de pessoas que eu não sei quem são, que nos esperam em cada trevo com pau, pedra e bomba para tentar evitar que a nossa caravana chegue no lugar que está marcado", afirmou o ex-presidente.
Sobre a condenação de 12 anos e um mês no caso do tríplex, o ex-presidente colocou sob suspeita a credibilidade dos responsáveis pela punição.
"Tem um processo contra mim que eu já fui condenado. Eu ficou pensando: ou estou louco ou quem me condenou está louco." 
A caravana pela região Sul completa nesta terça-feira o seu 9º dia.
"Em todas as cidades, tinha caminhão, tinha pau e tinha pedra", disse Lula.
Quedas do Iguaçu é cercada de assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O locutor do evento de Lula referiu-se ao município como capital nacional da reforma agrária. Ao discursar antes dos líderes petistas, a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (RS), agradeceu de "coração" ao movimento e disse que a caravana é "da paz".
"Vocês têm sido aguerridos. Quem está fazendo a segurança do presidente Lula nas terras paraenses é o MST. Obrigado por vocês cuidarem do presidente Lula", afirmou.

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