Dodge recorre de decisão de Gilmar que soltou operador de Cabral

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge recorreu da decisão do ministro Gilmar Mendes do dia 23 de maio que mandou soltar o ex-secretário de Obras do Rio de Janeiro Hudson Braga, acusado de ser o principal operador político do ex-governador Sérgio Cabral. Braga foi preso em dezembro de 2016, na Operação Calicute, desdobramento da Lava-Jato no Rio, e teve a prisão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O recurso foi protocolado no mesmo dia em que a força-tarefa da Lava-Jato no Rio pediu a suspeição do ministro que, somente no último mês mandou soltar 20 detidos pela Lava-Jato no Rio, conduzida pelo juiz Marcelo Bretas.

Em seu recurso, a PGR apontou que, em setembro do ano passado, o próprio ministro Gilmar Mendes negou liminar para que o ex-secretário cumprisse medidas alternativas à prisão. Na época, o relator entendeu que, como Hudson Braga havia sido condenado pelo juiz Marcelo Bretas, o habeas corpus tinha perdido o objeto (prisão preventiva). No entanto, em 23 de maio deste ano, Gilmar mudou de entendimento e concedeu liminar alegando que os fundamentos do decreto prisional se revelam inidôneos para perdurar, nesta fase processual, não atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No recurso, Raquel Dodge aponta que o ministro não deixou claros quais os requisitos do artigo 312 do CPP entendeu ausentes, consignando, genericamente, que a decisão atacada não atende aos requisitos do referido dispositivo. Na peça, ela menciona jurisprudência do próprio STF, em que foram negados recursos em casos semelhantes ao do ex-secretário de Obras do Rio de Janeiro. Raquel também sustenta que, na prisão preventiva do empresário, foram respeitados os mandamentos constitucionais e infraconstitucionais que tratam do tema.

Para PGR Hudson Braga deve continuar preso pois ainda há investigações em andamento contra ele e sua liberdade oferece perigo em função da gravidade dos crimes dos quais ele é acusado. A prisão preventiva é necessária como garantia das ordens pública e econômica, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Os fatos imputados ao paciente são concretamente graves, e não só porque se encontram classificados em figuras típicas das leis penais que cominam penas elevadas; as condutas apuradas ostentam lesividade social ímpar, salienta Raquel Dodge.