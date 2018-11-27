Dodge opina por aprovar com ressalvas contas de campanha de Bolsonaro

Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A procuradora-geral Eleitoral, Raquel Dodge , encaminhou parecer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE ) recomendando a aprovação com ressalvas das contas de campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). No documento, a PGR destaca que foram constatadas irregularidades no valor de R$ 171 mil, o que representa 3,9% do total de gastos. No entanto, afirma que as inconsistências registradas não comprometem a prestação de contas.

A equipe técnica do TSE fez apontamentos de suspeitas de irregularidades e inconsistências que demandaram explicações. A equipe da campanha do PSL apresentou parte dos documentos dando mais detalhes sobre os gastos que foram solicitados pela equipe técnica. Na semana passada, os técnicos do tribunal também recomendaram a aprovação das contas com ressalvas.

Raquel Dodge discriminou todas as impropriedades mencionadas pelo TSE, frisando, no entanto a boa-fé dos requerentes.