Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2018

Dodge opina por aprovar com ressalvas contas de campanha de Bolsonaro

Parecer encaminhado ao TSE aponta que inconsistências registradas não comprometem a regularidade das contas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 15:56

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 15:56

Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A procuradora-geral Eleitoral, Raquel Dodge, encaminhou parecer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE ) recomendando a aprovação com ressalvas das contas de campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). No documento, a PGR destaca que foram constatadas irregularidades no valor de R$ 171 mil, o que representa 3,9% do total de gastos. No entanto, afirma que as inconsistências registradas não comprometem a prestação de contas.
A equipe técnica do TSE fez apontamentos de suspeitas de irregularidades e inconsistências que demandaram explicações. A equipe da campanha do PSL apresentou parte dos documentos dando mais detalhes sobre os gastos que foram solicitados pela equipe técnica. Na semana passada, os técnicos do tribunal também recomendaram a aprovação das contas com ressalvas.
Raquel Dodge discriminou todas as impropriedades mencionadas pelo TSE, frisando, no entanto a boa-fé dos requerentes.
Assim, houve preservação do princípio da transparência e do controle social quanto à identificação dos doadores, bem como da possibilidade de divulgação dos dados da doação, de modo que a irregularidade apontada pela Asepa é de natureza formal e não compromete a confiabilidade das contas prestadas, pontuou em um dos trechos do documento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 15/04/2026
Imagem de destaque
Um ataque cirúrgico contra facção criminosa no ES
Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados