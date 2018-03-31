Dodge manda presos da Operação Skala serem ouvidos de novo

Os nove presos da Operação Skala que estão detidos na sede da Polícia Federal, em São Paulo, voltarão a ser ouvidos neste sábado. Os novos depoimentos foram determinados pela procuradora-geral Raquel Dodge, que solicitou a presença de integrantes da PGR nas oitivas. A maioria delas aconteceu na quinta-feira (29), quando a operação foi deflagrada. Como os integrantes da Procuradoria só chegaram a São Paulo no final do dia, não participaram dos depoimentos dos presos que foram colhidos pela PF.

Serão ouvidos José Yunes e o coronel João Baptista Lima, amigos do presidente Michel Temer; o ex-ministro Wagner Rossi e seu ex-assessor Milton Hortolan; Antonio Celso Grecco, dono da Rodrimar; além de Eduardo Luiz de Brito Neves, Maria Eloisa Adenshon Brito Neves, Carlos Alberto Costa e Carlos Alberto Costa Filho. Com os novos depoimentos os investigadores querem identificar possíveis contradições nos depoimentos já dados entre quinta (29) e sexta-feira (31).

Ontem, a defesa de Lima alegou que ele não tinha condições "físicas e psicológicas" para depor. Na manhã deste sábado (31), o advogado Cristiano Benzota esteve na sede da PF com uma mala, alegando se tratar de uma entrega de roupa de cama para o seu cliente.

De acordo com ele, o quadro de saúde de Lima segue delicado e os remédios já estão com ele na cela de 10 metros quadrados, que fica no terceiro andar do prédio da PF. Benzota disse que "com certeza" Lima não fala neste sábado (31) e que uma nova data "vai depender da PF".

"Ele só vai falar quando reunir condições de saúde e psicológicas para tanto" afirmou o advogado. Ele deixou a PF perto do meio-dia.