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POLÍTICA

Dodge indica ao STF como União será ressarcida por delatores da Lava Jato

União, Petrobrás e fundos de investimento e de pensão estão entre as partes que receberão pagamentos a título de multa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2019 às 07:57

Publicado em 11 de Agosto de 2019 às 07:57

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A procuradora-geral, Raquel Dodge, enviou oito petições ao Supremo em que especifica a forma como delatores que fecharam acordos de colaboração premiada no âmbito da Operação Lava Jato devem efetuar o ressarcimento à União e a outros órgãos públicos lesados.
Encaminhados ao relator do caso, ministro Edson Fachin, os documentos são sigilosos e estão relacionados a colaborações de ex-executivos das empresas Odebrecht e OAS. Somados, os valores acertados a título de multa, totalizam mais de R$ 14,7 milhões.
As informações foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria. Em cada um dos casos, a PGR requer a divisão dos pagamentos de maneira que as partes prejudicadas sejam ressarcidas.
> Entenda questionamentos a Deltan e o que pode acontecer com o procurador
De acordo com as solicitações, devem receber os pagamentos, por exemplo, a União, a Petrobrás, os estados do Rio e de São Paulo, e os fundos de pensão e investimentos Petros e FI-FGTS.
Em algumas petições, a procuradora-geral também requer que sejam estabelecidas cláusulas específicas, como a apresentação, pelo delator, dos extratos das contas por ele controladas.
> Mensagens da Lava Jato podem afetar processos da operação
Ela salienta ainda que "eventual atraso no pagamento importará no vencimento antecipado de todas as parcelas não pagas, na incidência de multa de mora de 20%, na correção do débito pela Selic e na execução das garantias oferecidas".

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