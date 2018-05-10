Documentos apreendidos em Vitória vão ajudar investigação sobre propina

A análise dos documentos apreendidos na 51ª fase da Operação Lava Jato, chamada de Déjà Vu, inclusive em empresa de Vitória, vai ajudar a definir os próximos passos da grande investigação sobre desvios de recursos públicos. A informação é do procurador do Ministério Público Federal (MPF) no Paraná Roberson Pozzobon. Integrante da força-tarefa da Operação Lava Jato, ele falou com exclusividade ao jornal A GAZETA.

Procurador Roberson Henrique Pozzobon integra a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba Crédito: Geraldo Bubniak/Agência Estado - 08/05/2018

A força-tarefa pediu ao juiz federal Sérgio Moro uma busca e apreensão na empresa Hangar Business, na Mata da Praia, Vitória, porque ela era ligada ao operador de propinas do PMDB nacional João Augusto Henriques, preso desde 2015. Os materiais coletados em Vitória e em cidades de São Paulo e Rio de Janeiro deverão ajudar no aprofundamento dos trabalhos da força-tarefa.

É possível dizer como se dava a participação da Hangar no esquema?

O que buscamos é angariar elementos para a investigação. Historicamente, é comum réus distribuírem materiais da atividade por meio das sociedades que têm. Como não podemos adivinhar onde esses elementos podem estar, postulamos mandados de busca e apreensão em diversas sociedades.

Já se sabe o que foi apreendido na Hangar?

Ainda não foram feitos os termos das apreensões. O processo leva alguns dias.

Então não é possível dizer como o João Henriques atuava por meio da Hangar e da outra empresa que tinha sede em Vitória, a Partners Air?

Nesse primeiro momento, não. Não foi possível analisar os documentos.

Sede da empresa investigada em Vitória é vizinha de um lava a jato Crédito: Bernardo Coutinho

O PMDB e o PT se beneficiavam da operação de João Henriques por meio de empresas?

O que foi possível verificar, no primeiro momento, é que os operadores financeiros se intitulavam representantes de partidos políticos diante da Odebrecht. Em relação aos funcionários públicos envolvidos, as propinas transitaram de offshores da Odebrecht para o operador Mario Miranda (US$ 24 milhões). Em seguida, ele distribuiu para Aluísio Teles (ex-gerente da área internacional da Petrobras, preso na terça-feira), que por sua vez distribuía para outros funcionários da Petrobras. Em relação aos partidos, no primeiro momento, as propinas também transitaram pelo exterior e em espécie no Brasil. (PT e PMDB nacionais aparecem como destinatários).

A força-tarefa investiga participação de políticos do Espírito Santo nesse esquema específico?

Nesse momento, o objeto da investigação está se concentrando nos operadores financeiros e nos funcionários públicos. Os desdobramentos da operação, o que aconteceu depois que os operadores receberam o dinheiro, é algo que vai demandar diligências posteriores. Cabe destacar que, com relação à força-tarefa de Curitiba, ela tem esfera limitada, não investiga políticos com foro especial.

Está no objeto da investigação da Operação Déjà Vu a eventual relação dessas duas empresas de Vitória com dirigentes partidários, sem foro privilegiado?

O objeto é buscar evidências que corroborem as já existentes, de que os operadores receberam valores. Só a análise do material apreendido pode nos indicar alguma coisa.

Há algum indício sobre o que levou João Henriques a fazer negócios no Espírito Santo?

Não posso adiantar. É importante analisar os materiais apreendidos.

O ex-funcionário Mário Miranda, alvo da 51ª fase, também é investigado por providenciar aditivos para a sede da Petrobras em Vitória. É possível detalhar como e com quem ele se relacionava?