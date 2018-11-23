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Do ES: deputado cego abre processo seletivo para formar equipe

É a primeira vez que um deputado federal decide selecionar assessores desta forma

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 21:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 21:17
Crédito: Fernando Madeira
O deputado eleito, Felipe Rigoni, que é o primeiro deputado federal deficiente visual na história do país, lançou nesta quinta-feira (22), o processo seletivo para a formação de equipe de gabinete. É a primeira vez que um deputado federal decide selecionar assessores desta forma.
> Novatos se articulam no comando da Assembleia
As vagas são para Assessor de Comunicação e Imprensa, Secretário Parlamentar e Assessor de Relacionamento. O candidato poderá atuar em Brasília ou em Vitória.
ETAPAS
O processo possui quatro etapas, consecutivas e eliminatórias, começando com testes de perfil e raciocínio lógico, questionário online, entrevista com chefe de gabinete e entrevista com o próprio deputado.
> Novatos, deputados eleitos defendem prioridade para as reformas
As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de dezembro, por meio do site. Os interessados de todo o país podem participar da seleção.
SERVIÇOS
Site para inscrição: https://www.rigoni.info
Contato para informações: [email protected]

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