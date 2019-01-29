Disputas pelo comando do Congresso podem dificultar aprovação de reformas

Congresso Nacional, que abriga a Câmara e o Senado: cenários distintos para o governo votar propostas Crédito: Pedro França/ Agência Senado

A disputa pelas presidências da Câmara e do Senado podem dar dor de cabeça ao governo Bolsonaro, a segunda mais do que a primeira. Os nomes que vão comandar as Casas serão conhecidos na próxima sexta-feira. Por enquanto, há uma profusão de pré-candidatos. O PSL do presidente da República terá – também a partir de sexta – a segunda maior bancada da Câmara e já declarou apoio à reeleição de Rodrigo Maia (DEM). Mas outra raposa política, Renan Calheiros (MDB), se articula no Senado.

Na Câmara já são oito na disputa. Na outra Casa, nove. Analistas políticos consultados pela reportagem avaliam que as chances de Maia são altas, ainda que haja risco de segundo turno, se boa parte das candidaturas se consolidar. O demista, apesar de não representar o "novo na política" – muito ao contrário – e de ter sido citado em delação premiada, é o "Botafogo" em planilha da Odebrecht, apoia a pauta econômica do Executivo.

"Nós (governo) dissemos que não vamos participar (da eleição da Mesa Diretora). O PSL é uma coisa, o Planalto é outra. Se for o Maia tá bom para nós, se for o Fabinho (Fábio Ramalho, do MDB) também. Só não pode ser o Freixo (Marcelo Freixo, do PSOL)", afirma Carlos Manato, deputado pelo PSL em fim de mandato e futuro secretário especial para a Câmara Federal, função ligada à Casa Civil.

Para ele, somente Maia, Ramalho e Freixo são candidatos "para valer". "A eleição) não vai contaminar (a relação com o governo)", afirma Manato.

"Os nomes fortes são Rodrigo Maia na Câmara e Renan Calheiros no Senado. Outros podem surpreender, mas é pouco provável. Tem muito balão de ensaio. O Maia mesmo tentou ser candidato à Presidência da República. Era um balão de ensaio para a reeleição à presidência da Câmara. É muita gente que se lança, mas o governo depende de Maia e Renan porque são os dois que têm as condições de articulação política para tocar a reforma da Previdência", resume o cientista político Rodrigo Prando, da Mackenzie.

Se tudo bem, para o governo, com Rodrigo Maia, em relação a Renan Calheiros a coisa complica. "Ele tem o grupo dele, é uma candidatura competitiva, mas a relação dele conosco não é das melhores. Ele tem tentado se aproximar, mas não desperta confiança do Planalto", destaca Manato. Ele diz que Simone Tebet, também do MDB, "é mais de conversar".

Já Onyx Lorenzoni teria simpatia por Davi Alcolumbre, correligionário do DEM. Tem até um candidato do PSL ao comando do Senado, Major Olímpio, mas com menos chances de viabilidade. "Teria que colocar alguém que fosse novo, com capacidade intelectual e de articulação surpreendente, o que não tem. Se o governo insistisse nisso poderia ser derrotado e Maia e Renan ganhariam do mesmo jeito e seriam oposição. O que o governo falou em campanha (o discurso de renovação) é uma coisa e o que tem que fazer é outra", vaticina Prando.

"Eu não arriscaria nenhum resultado dessa chacoalhada geral que está passando no Congresso. O político poderoso é sobretudo um sobrevivente, aquele que consegue sobreviver à derrocada de amigos e inimigos. Renan é um sobrevivente, não é um exemplo de ética na política, mas é capaz de conciliar esquerda, direita, ao alto e ao centro. Não é o caso do Rodrigo Maia. Ele tem o apoio do PSL, mas o PSL não é um partido organizado, reúne interesses diversos, é heterodoxo ideologicamente. Então nem todos os votos do PSL estão garantidos ao Maia", pontua o professor de Filosofia Política e Ética da Unicamp, Roberto Romano.

"Não dá para achar que essas candidaturas vão compor blocos ideológicos ou coisa que o valha. São mecanismos pragmáticos", lembra Milton Lahuerta, cientista político da Unesp.

Nesta segunda-feira (28), Renan Calheiros disse estar "rezando pela saúde" de Bolsonaro, mas lembrou da "tragédia de Tancredo Neves". Isso numa postagem no Twitter, antes da cirurgia à qual o presidente foi submetido. Bolsonaro passa bem.

PRÉ-CANDIDATOS

Câmara dos Deputados

Rodrigo Maia (DEM-RJ)

Tenta a reeleição e tem o apoio do PSL e outras 12 legendas. MDB, PT, PSB, MDB e PP ainda não decidiram como vão se portar, mas políticos das legendas já se lançaram de forma independente.

Fábio Ramalho (MDB-MG)

Alceu Moreira (MDB-RS)

Arthur Lira (PP-AL)

(Já está desistindo)

Ricardo Barros (PP-PR)

JHC (PSB)

Alceu Moreira (MDB-RS)

Marcelo Freixo (PSOL)

Marcel van Hattem (Novo- RS)

Senado

Renan Calheiros (MDB-AL)

É favorito, mas enfrenta resistência entre senadores "novatos".

Simone Tebet (MDB-RS)

Major Olímpio (PSL-SP)

Esperidião Amin (PP-SC)

Tasso Jereissati (PSDB-CE)

Davi Alcolumbre (DEM-AP)

Alvaro Dias (Podemos-PR)

Angelo Coronel (PSD)