Disputa pelo comando da Câmara de Guarapari termina na delegacia

Vereadores de Guarapari elegeram a nova Mesa Diretora da Câmara Crédito: Divulgação/Vereador Ênis

Portas trancadas, polícia acionada e um chaveiro para abrir o plenário foram necessários para que a eleição da Mesa Diretora da Câmara de Guarapari pudesse ser realizada, nesta sexta-feira (30). Com 11 dos 17 presentes, a chapa encabeçada pelo vereador Ênis Gordim (PRB) na presidência foi eleita para comandar o Legislativo pelo próximo biênio.

A confusão teve pano de fundo a esperada reeleição do atual presidente, Wendel Lima (PTB), que não se concretizou. Inicialmente, a eleição da Mesa estava marcada para o dia 20 de dezembro. Após um consenso dos vereadores, que sinalizaram que já tinham em quem votar, Wendel a antecipou para 30 de novembro. O petebista é aliado de primeira hora do prefeito, Edson Magalhães (PSD).





No entanto, no final do expediente de quinta-feira (29), Ênis e seu grupo protocolaram o registro de sua chapa, com 5 membros. Nesta sexta, quando chegaram para a sessão, antes das 10 horas, encontraram a Polícia Militar no local, segundo Ênis. "O presidente publicou um edital informando que a eleição estava transferida para dezembro, alegando ter uma reunião inadiável com o prefeito. Mas isso fere o Regimento Interno, pois ele precisaria ser publicado com 24 horas de antecedência para ter validade", explicou.

"O diretor-geral da Câmara também tentou nos impedir de entrar, afirmando que estava cumprindo ordens superiores, e também não deixou os funcionários atuarem na sessão. Mas havia 11 presentes  o quórum para abrir a sessão é 9 , e um representante legal, que era o segundo vice-presidente Thiago Paterlini (MDB). Então ele autorizou nossa entrada. Chamamos um chaveiro para abrir a porta, e iniciamos a sessão", disse Ênis.

Confusão na Câmara de Guarapari Crédito: Divulgação/Vereador Ênis

A chapa "Parlamento forte" foi eleita com 11 votos favoráveis. Nela, Thiago Paterlini é o vice-presidente; Lennon Monjardim (Podemos) é o 2º vice-presidente; Oziel de Sousa (PSC) é o o 1º secretário; e Marcos Grijó (PDT) o 2º secretário. O presidente eleito para o Legislativo municipal disse ter uma boa relação com o prefeito da cidade, e não se coloca como oposição.

Além de Wendel Lima, os vereadores Dito Xaréu (SDD), Kamilla Rocha (DEM), Rosângela Loyola (PDT), Sandro Bigossi (PDT) e Zé Preto (Podemos) não compareceram à sessão.

Wendel foi procurado, mas não atendeu as ligações da reportagem.

Após o transtorno, o vereador Ênis registrou um boletim de ocorrência.