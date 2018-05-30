Disputa na Câmara da Serra e mais do mesmo em Vila Velha

Ivan Carlini entre o governador Paulo Hartung e o prefeito de Vila Velha, Max Filho, segue no comando da Câmara Crédito: José Ramalhete/Foto leitor

Em poucos dias, duas Câmaras da Grande Vitória vão escolher os presidentes para o próximo biênio. O cenário para as eleições no Legislativo de Vila Velha e Serra, no entanto, não poderia ser mais diverso. Enquanto na cidade canela-verde a recondução de Ivan Carlini (DEM), pela sexta vez consecutiva, ao comando da Casa é certa, na Serra, como já virou rotina, ainda há indefinições e possíveis surpresas. Duas chapas devem ser inscritas.

Eleições na Câmara da Serra costumam contar com fortes emoções. Em janeiro de 2017, quando Neidia Pimentel (PSD) foi alçada à presidência, houve até arremesso de regimento interno e de extintor de incêndio por parte dos opositores da vereadora. De lá para cá, até o mandato de Neidia foi pelos ares, com o afastamento dela do cargo, por determinação judicial. Mas, claro, não foi só isso. Em julho do mesmo ano, o então vice de Neidia, Rodrigo Caldeira (Rede), assumiu o comando da Casa  após o afastamento dela da presidência  , convocou nova eleição e obteve um mandato-relâmpago, uma vez que a vereadora conseguiu retomar a posição, por meio de outra decisão do Judiciário.

Ela então se ajoelhou na recepção da Câmara para celebrar a vitória, que também durou pouco. Em março de 2018, Neidia foi afastada do mandato. E isso marcou o retorno de Caldeira à presidência.

TENSÃO

A tensão entre vereadores ligados a Rodrigo Caldeira e os mais próximos a Neidia não teve fim. Reuniões secretas e em sítios fizeram parte do enredo. Por trás de tudo isso, há outra briga, a dos apoiadores do prefeito Audifax Barcelos (Rede) e seu adversário mais notório, o deputado federal e ex-prefeito Sérgio Vidigal (PDT). As siglas dos partidos, no entanto, pouco dizem sobre quem é aliado de quem.

Caldeira, da mesma legenda do prefeito, apresenta-se como integrante da base aliada, mas até os parlamentares mais próximos a ele o definem, no máximo, como independente. O nome do atual presidente é um dos que devem disputar a eleição no próximo sábado. Do outro lado, ainda falta consenso para a escolha de quem vai encabeçar a chapa.

CONTINUIDADE

Enquanto isso, em Vila Velha, Ivan Carlini, vereador há 26 anos, comanda, há quase dez, a Câmara. E deve iniciar, no ano que vem, o sexto mandato na presidência. Tudo começou em 2009, quando Carlini foi eleito para ficar à frente do Legislativo pela primeira vez, ainda sob a lembrança de sua aliança com o ex-deputado José Carlos Gratz, o que o vereador, na época, tentou afastar. Eu nunca tive (aliança com Gratz). Ele é amigo meu, como é de milhares de pessoas. Minha única ligação com ele foram os benefícios levados para a Grande Cobilândia, aquele asfalto. Eu não tenho nenhuma ligação hoje com ele. Até faz dias que não o vejo, afirmou Carlini, conforme publicado em A GAZETA no dia 2 de janeiro daquele ano.

Eleito à unanimidade, Ivan Carlini foi o escolhido, na época, depois que José Camilo, o então preferido dos parlamentares, teve o diploma cassado e não pode assumir o mandato. Mas se o infortúnio do colega foi crucial para levar o vereador de Cobilândia à vitória naquele momento específico, certamente não foi isso que o fez ser reconduzido por tanto tempo.

A última vez que Ivan Carlini foi reconduzido à presidência da Mesa Diretora, em janeiro de 2017, não foi surpresa. Dos 17 vereadores, apenas três não votaram na chapa, única, encabeçada por ele: Ricardo Chiabai (PPS), Heliosandro Mattos (PR) e Bruno Lorenzutti (PTN). Logo após o anúncio do placar da votação vaias irromperam no salão. Grande parte da plateia decidiu reprovar a decisão dos parlamentares.

Ivan Carlini não se abalou. Essas vaias são normais. Estou no sétimo mandato com vaias e com palmas. Essas pessoas que me vaiaram foi aqueles três que votaram contra que trouxeram, afirmou, à reportagem. Ele ainda expôs uma teoria sobre o motivo da resistência: Os três que votaram contra mim são moradores da Praia da Costa e os demais são de bairros carentes, como eu, afirmou, na ocasião.

SERRA

A complexidade da disputa na Câmara da Serra desafia até a matemática. No próximo sábado os vereadores devem definir quem vai comandar a Casa para o biênio 2019-2020. Atualmente, o Legislativo municipal conta com 22 vereadores. Seriam 23, mas desde o afastamento de Neidia Pimentel (PSD) o plenário está desfalcado. Mas não menos dividido.

Há dois grupos: um mais próximo ao prefeito Audifax Barcelos (Rede) e outro que tem à frente o atual presidente, Rodrigo Caldeira, do mesmo partido do chefe do Executivo. Em conversas com a reportagem os parlamentares foram instados a listar quem e quantos estão de cada lado. Os pró-Audifax dizem somar 12 vereadores. Os autointitulados independentes, 11. Mas aí, ao todo, teríamos 23 parlamentares, um a mais. O x da questão é que os dois grupos contam com Luiz Carlos Moreira (MDB).

Neidia Pimentel (PSD) e Rodrigo Caldeira (Rede) quando ainda eram presidente e vice da Câmara da Serra. Hoje, Caldeira comanda o Legislativo e Neida foi afastada do mandato Crédito: Tom Paparazzy

Líder do prefeito na Câmara, Moreira, no entanto, elogia Rodrigo Caldeira, harmonioso, tranquilo, e não considera o presidente da Casa como oposição a Audifax. O emedebista diz torcer para a formação de chapa única. Um dos integrantes do grupo de Caldeira admite que Luiz Carlos Moreira tem posição incerta e age como um camaleão.

Rodrigo Caldeira é o nome de consenso para presidir uma das chapas. Enquanto isso, o outro grupo ainda está em processo de definição. Basílio da Saúde (PROS), Miguel da Policlínica (PTC) e Alexandre Xambinho (Rede) são cotados. A inscrição de chapas ocorre até instantes antes da eleição.

Basílio diz que há consenso em torno de si mesmo. Fizeram uma prévia dentro do grupo e deu meu nome como presidente do lado da base do prefeito, contou, na semana passada. Já Miguel diz que os colegas estão em dúvida entre ele, Xambinho e Basílio. Xambinho não atendeu a reportagem. Na terça-feira (29), nos bastidores, a informação era que os aliados de Caldeira estavam reunidos em Amarelos, Guarapari. Já o outro grupo, em Santa Leopoldina. Misteriosas reuniões fora da Câmara já viraram folclore no Legislativo da Serra.

PANO DE FUNDO

No pano de fundo da disputa estão Audifax e seu arquirrival Sérgio Vidigal (PDT), deputado federal e ex-prefeito. Os que não simpatizam com o prefeito dizem que o redista chegou a se reunir com os vereadores mais próximos a ele para tratar da eleição da Mesa enquanto o grupo estava em exílio, encontrando-se em sítios e ausentando-se das sessões.

Moreira, líder de Audifax, nega que o prefeito tente interferir na eleição do comando do Legislativo. Não tenho conversado com o prefeito sobre essa eleição da Mesa, afirma.

Já o PDT de Vidigal está rachado na Câmara. Se Nacib Haddad é um dos parlamentares com postura mais crítica ao Executivo, Fábio Duarte e Geraldinho PC, ambos pedetistas, são listados entre os aliados do prefeito, no outro grupo. Eu vou decidir até sexta-feira (em quem votar). Sou amigo do Rodrigo, do Basílio, do Xambinho e do Miguel, diz Geraldinho. O PDT da Serra cogitar fechar questão a respeito da eleição da Mesa, orientando o voto na chapa de Rodrigo Caldeira.

Apesar de ter o nome dado como certo para encabeçar uma chapa na eleição para a Mesa Diretora, Rodrigo Caldeira desconversa: Não coloquei meu nome. Hoje estou presidente. Se meu nome for consenso eu irei permanecer. Mas é uma conversa, não tem nome posto. É especulação. Os adversários falam até que Caldeira tem conversado com Vidigal. Mas ele volta a dizer: Não sou oposição, sou base aliada, sou do partido do prefeito.

Alguns atritos, no entanto, marcam a relação de Caldeira com o Executivo. O mais recente foi a votação para autorização de um empréstimo no total de R$ 230 milhões para a prefeitura. A Caixa já deu sinal verde para R$ 100 milhões.

Mas na Câmara o sinal é amarelo. A votação ocorreu, no último dia 17, arregimentada pela base aliada, fora da Casa e à revelia de Caldeira. O presidente da Câmara planejava votar o projeto, enviado pelo Executivo, somente em 4 de junho. Ele defende que a votação anterior não tem validade e mantém o cronograma.

Ele não cedeu o plenário, disse que ia cortar a luz, o ar refrigerado. Não tínhamos outra alternativa. Eu, como líder do prefeito, encabecei isso (a votação fora da Câmara), relembra Luiz Carlos Moreira. Mesmo assim, ele refuta a tese de que o comportamento do presidente da Casa se assemelha à oposição. Nega até qualquer tipo de atrito. Não é atrito. Em política a gente chama de falta de entendimento, define Moreira.

CARTA ABERTA

Por meio de uma carta, o grupo Monitora Serra, que acompanha os trabalhos do Legislativo, pede que o próximo presidente, seja quem for, possa se despir de vaidades, questiúnculas políticas e interesses pessoais para se ocupar única e tão somente da condução equilibrada, equânime e isonômica do assuntos legislativos. Fatos recentes pré e pós eleição de mesas diretoras põem em xeque a imagem já tão desgastada dos nobres edis serranos, lembra o texto.

VILA VELHA

Quase uma dinastia de um homem só, o vereador Ivan Carlini (DEM), que deve ser reconduzido à presidência da Câmara de Vila Velha na próxima segunda-feira para o biênio 2019-2020, é reconhecida e manifestamente um governista de carteirinha. Sempre disposto a apoiar o prefeito da vez. E às vezes até migra para o partido do chefe do Executivo municipal. Desta vez, não foi para o PSDB de Max Filho, mas também não dá sinais de oposição.

Conseguiu reunir, sob o mesmo teto, o prefeito tucano e o governador Paulo Hartung (MDB), desafetos históricos. O teto era o da casa do próprio Carlini. Além do atual chefe do Executivo, lá esteve também o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD). Oficialmente, foi um informal evento em comemoração ao aniversário de 483 anos da cidade. Mas serviu como demonstração de força de Carlini, que agregou também 16 dos 17 vereadores. Aliás, Carlini realizou até um feito na última semana., desafetos históricos. O teto era o da casa do próprio Carlini. Além do atual chefe do Executivo, lá esteve também o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD). Oficialmente, foi um informal evento em comemoração ao aniversário de 483 anos da cidade. Mas serviu como demonstração de força de Carlini, que agregou também 16 dos 17 vereadores.

Coincidência ou não, esse é o placar mais cotado para a eleição da Mesa: 16 a 1. Um dia depois do encontro na casa de Ivan Carlini, no prazo limite, a chapa única para a eleição da Mesa foi registrada, tendo o eterno presidente à frente.

Muitas vezes a troca é prejuízo. Se o povo quisesse trocar, não teria votado em mim. Trabalho respeitando a população e, por isso, tenho esse reconhecimento Ivan Carlini (DEM) - Presidente da Câmara de Vila Velha

O vereador Heliosandro Mattos (PR) foi o responsável, na prática, pela possibilidade de reeleição de Carlini. Em 2016, a Câmara havia aprovado uma emenda à Lei Orgânica que proibia a reeleição para cargos da Mesa Diretora, mas em agosto de 2017 a Casa chancelou dois projetos, de autoria de Heliosandro, que retiraram esse empecilho. O parlamentar diz que não se movimentou com o objetivo de abrir caminho para Ivan Carlini e que apenas quis promover uma simetria com o Congresso Nacional. Mas desde sempre anunciou que apoiaria a reeleição do presidente.

Heliosandro, no entanto, não figurou entre os integrantes da chapa única. Não fui convidado, disse à reportagem, na última segunda-feira. Mas ele ainda pretende votar no grupo e defende que há, sim, renovação. Dos seis integrantes da chapa, quatro são de primeiro mandato. A oxigenação é evidente. A Mesa é um órgão colegiado, argumenta o republicano. A chapa é composta, além de Carlini, por Valdir do Restaurante (Avante), como 1º vice-presidente; Adeilson Horti Super (PSD), 2º vice-presidente; Patrícia Crizanto (PMB), 1ª secretária; Mirim Montebeller (Podemos), 2º secretário; e PM Chico Siqueira (PHS), 3º secretário.

Patrícia Crizanto destaca ainda outro ar de novidade. Tem quase três legislaturas que a gente não tem uma mulher na Mesa. E não teve outra chapa inscrita. Se houvesse, e tivessem me convidado para compor, eu aceitaria também, diz.

Quanto à manutenção do atual presidente no posto, a vereadora não opina. Eu não tenho uma fala direta para dizer se seria bom ou ruim, afirmou à reportagem. Outro integrante da chapa, Mirim Montebeller elogia a experiência de Carlini. Estou no primeiro mandato, mas pelo que posso perceber ele é experiente e a gente não tem nada que desabonar dele. A chapa foi de consenso e o nome dele estava em evidência. Ele é um bom presidente e continuará sendo, avalia.

Em janeiro de 2017, quando Ivan Carlini foi reconduzido à presidência da Câmara pela quinta vez, dos 17 vereadores, três se recusaram a votar na chapa única. Ironicamente, um deles foi Heliosandro. Mas ele minimiza o episódio, diz que isso se deu devido à disputa por espaço em comissões da Casa. Desta vez, a expectativa é que somente Ricardo Chiabai (PPS) se posicione, novamente, contra a chapa. Não tenho nada pessoalmente contra o Ivan, mas meus eleitores não aprovam reeleição pela sexta vez. Meu voto vai ser contrário, não ao Ivan, mas à reeleição, afirma.

PREJUÍZO

Questionado pela reportagem sobre se uma oxigenação não faria bem ao Legislativo, Carlini respondeu: Muitas vezes a troca é prejuízo. Se o povo quisesse trocar, não teria votado em mim. Trabalho respeitando a população e, por isso, tenho esse reconhecimento. E outra coisa: Fiquei quatro mandatos de vereador, 16 anos, sem ser presidente da Câmara, lembra. O parlamentar diz que se prepara para a aposentadoria do cargo de servidor federal e também para deixar para trás a carreira política, isso daqui a dois anos. Eu decidi encerrar. Quando a gente entra na vida pública, não tem mais vida privada. Sábado, domingo, feriado, estou sempre atendendo as pessoas, resume.



