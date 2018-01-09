'Discurso de bandido bom é bandido morto é medieval', diz Hartung

Paulo Hartung é governador do Espírito Santo Crédito: Reprodução/Facebook

O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), classificou como medieval discursos como o de "bandido bom é bandido morto". Nesta segunda-feira (08), ele participou de evento na sede da Federação das Indústrias (Findes), em Vitória, com empresários e políticos. Durante sua fala, de aproximadamente 40 minutos, ele foi enfático ao dizer que pessoas e lideranças que reproduzem "essas conversas horrorosas e atrasadas" estão adotando apenas um discurso fácil e que não leva o país a lugar algum.

Apesar de não citar nomes, o recado foi direto para candidatos e eleitores ao estilo do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), que na visão do governador estão disputando uma corrida de 100 metros. "Essa conversa fácil é a corrida de 100 metros. Meu movimento não é esse, é em maratona", comparou após explicar que quem leva a melhor em uma maratona não é quem sai na frente, mas quem melhor sabe traçar a estratégia. Em dezembro do ano passado, Bolsonaro afirmou que quer dar "carta branca" para policiais em serviço matarem.

Em sua apresentação, para uma plateia de mais de 200 pessoas, Hartung afirmou que 2018 é um ano de encruzilhada e que o cenário atual tem despertado no país dois extremos, em sua visão, ambos equivocados. "No Brasil, os extremos têm cabeça muito parecida. Eles quase se encontram quando o assunto é Estado brasileiro. Eles acreditam no Estado quase de maneira religiosa. Aliás, os dois lados quando estiveram no poder, simbolizado pelo regime militar e simbolizado agora pelos governos mais recentes, os dois lados meteram o pé na jaca de achar que o governo pode tudo", criticou.

Para Hartung, o Brasil tem até julho para pensar, articular e construir um programa bom e escolher alguém que represente esse programa. "Tempo tem de sobra, mas o tempo passa", alertou o peemedebista que, ao ser questionado sobre o seu papel nesse processo, frisou que não reivindica nenhuma posição, embora confirme que nunca esteve tão envolvido no debate nacional como agora.

"Não reivindico posição. Quem pensar no Brasil hoje pensando em o que vai ser, não está pensando de fato no país e nem em si próprio. Não está à altura desses tempos que estamos vivendo, desses problemas. Eu já estou na minha posição, que é participar desse movimento do jeito que estou fazendo, de peito aberto, colocando as coisas claras", declarou.