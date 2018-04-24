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Lava Jato

Dirigentes do PP são acusados de comprar silêncio de testemunha

Nota da PGR também cita ameaças para mudar teor de depoimentos desfavoráveis aos investigados

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 16:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 16:27
O senador Ciro Nogueira (PP-PI), o deputado Eduardo da Fonte (PP-PE) e o ex-deputado Márcio Junqueira são investigados por tentativa de comprar o silêncio de um ex-assessor que estava colaborando com as investigações da Operação Lava Jato. Em nota, a Procuradoria-Geral da República (PGR) explicou que a testemunha também teria sofrido ameaças. Todos eles foram alvo de mandados cumpridos por agentes da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (24).
O presidente do PP, Ciro Nogueira, e o deputado federal Eduardo da Fonte Crédito: Reprodução/Agência O Globo
"Alvo do mandado de prisão, o ex-parlamentar é apontado como o intermediário do esquema, que inclui o pagamento de despesas pessoais, ameaças e até proposta para a mudança do teor de depoimento que incriminaria os alvos da operação de hoje", diz a nota da PGR, que não cita o nome dos envolvidos porque a investigação está sob sigilo.
O ex-parlamentar mencionado é Márcio Junqueira. "O objetivo das medidas cautelares é reunir mais provas de que os dois políticos tentavam comprar o silêncio de um ex-assessor que tem colaborado com as investigações", diz a nota.
No total foram nove mandados, sendo oito de busca e apreensão e um de prisão preventiva, este último contra Junqueira.
"Além dos gabinetes ocupados pelos parlamentares no Congresso Nacional e dos respectivos apartamentos funcionais, em Brasília, foram realizadas buscas em endereços residenciais na capital federal, em Teresina (PI), Recife (PE) e Boa Vista (RR).
As ordens foram determinadas pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato do Supremo Tribunal Federal (STF) após pedido da procuradora-geral da República, Raquel Dodge", diz a nota da PGR.

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