Dirigentes do PP são acusados de comprar silêncio de testemunha

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), o deputado Eduardo da Fonte (PP-PE) e o ex-deputado Márcio Junqueira são investigados por tentativa de comprar o silêncio de um ex-assessor que estava colaborando com as investigações da Operação Lava Jato. Em nota, a Procuradoria-Geral da República (PGR) explicou que a testemunha também teria sofrido ameaças. Todos eles foram alvo de mandados cumpridos por agentes da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (24).

O presidente do PP, Ciro Nogueira, e o deputado federal Eduardo da Fonte Crédito: Reprodução/Agência O Globo

"Alvo do mandado de prisão, o ex-parlamentar é apontado como o intermediário do esquema, que inclui o pagamento de despesas pessoais, ameaças e até proposta para a mudança do teor de depoimento que incriminaria os alvos da operação de hoje", diz a nota da PGR, que não cita o nome dos envolvidos porque a investigação está sob sigilo.

O ex-parlamentar mencionado é Márcio Junqueira. "O objetivo das medidas cautelares é reunir mais provas de que os dois políticos tentavam comprar o silêncio de um ex-assessor que tem colaborado com as investigações", diz a nota.

No total foram nove mandados, sendo oito de busca e apreensão e um de prisão preventiva, este último contra Junqueira.

"Além dos gabinetes ocupados pelos parlamentares no Congresso Nacional e dos respectivos apartamentos funcionais, em Brasília, foram realizadas buscas em endereços residenciais na capital federal, em Teresina (PI), Recife (PE) e Boa Vista (RR).