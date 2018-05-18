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em Brasília

Dirceu vai à Papuda se entregar

Condenado na Lava-Jato, ele teve uma ordem de prisão expedida na quinta-feira (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 17:49

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 17:49

José Dirceu, ex-homem forte de Lula foi condenado e preso no caso do Mensalão Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo
O ex-ministro José Dirceu, condenado a 30 anos e nove meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Lava-Jato, já deixou sua casa e se dirigiu ao Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, cidade onde mora e onde pretende cumprir pena. Segundo o advogado Roberto Podval, que defende Dirceu, a definição sobre o local onde ficará preso deverá sair até o fim do dia de hoje.
"Por ora sim (ele vai cumprir pena Papuda). Mas isso deve estar definido ao fim do dia".
Dirceu foi preso em agosto de 2015 por ordem do juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava-Jato na primeira instância. Em junho de 2016, o magistrado determinou que ele deveria ficar preso por 20 anos e dez meses pelos delitos de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no processo que envolve a empreiteira Engevix. Em maio de 2017, por três votos a dois, a Segunda Turma do STF mandou libertá-lo. Solto, ele passou a morar em Brasília, tendo que usar tornozeleira eletrônica, mas não sendo obrigado a ficar em casa.
Em setembro, o TRF4 aumentou a pena de Dirceu para 30 anos, nove meses e dez dias de reclusão. Em abril deste ano, rejeitou um recurso dele. Na última quinta-feira, outro recurso foi rejeitado e, como já tinha sido condenado em segunda instância, foi autorizado o cumprimento da pena. Assim, a juíza Gabriela Hardt, que substitui Moro, em viagem ao exterior, determinou que o ex-ministro deveria se entregar até as 17 horas desta sexta-feira (18).
Não é a primeira vez que Dirceu passa pela Papuda. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do mensalão em 2012, ele cumpriu parte da pena no local.

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