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Dívida Pessoal

Dinheiro para Michelle foi quitação de empréstimo, diz Jair Bolsonaro

Nessa última agora, ele estava com um problema financeiro e uma dívida que ele tinha comigo se acumulou

Publicado em 08 de Dezembro de 2018 às 01:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2018 às 01:12
Futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O presidente eleito Jair Bolsonaro disse hoje (7) ao site O Antagonista que os R$ 24 mil pagos em cheques pelo ex-assessor Fabrício José de Queiroz à futura primeira-dama Michelle Bolsonaro referem-se à quitação de uma dívida pessoal. Emprestei dinheiro para ele em outras oportunidades. Nessa última agora, ele estava com um problema financeiro e uma dívida que ele tinha comigo se acumulou. Não foram R$ 24 mil, foram R$ 40 mil. Se o Coaf quiser retroagir um pouquinho mais, vai chegar nos R$ 40 mil.
Segundo o presidente eleito, Queiroz pagou em dez cheques de R$ 4 mil. Eu podia ter botado na minha conta. Foi para a conta da minha esposa, porque eu não tenho tempo de sair. Essa é a história, nada além disso", afirmou.
Ele comentou também que não registrou a operação no imposto de renda.
Segundo Bolsonaro, Queiroz é seu amigo há 34 anos, desde os tempos da Brigada Paraquedista, quando era soldado. Ele passou em concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro e, mais tarde, foi contratado pelo gabinete do filho Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), deputado estadual eleito senador.
> Bolsonaro pretende migrar Comunicação para a Secretaria de Governo
O presidente eleito disse ainda que só pretende reatar contato com o velho amigo depois que ele explicar ao Ministério Público Federal (MPF) a movimentação atípica de R$ 1,2 milhão identificada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) em sua conta no período 2016-2017.

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