Dilma será candidata ao Senado por Minas e pode ter novo duelo com Aécio

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) vai transferir seu domicílio eleitoral para Minas Gerais nesta sexta-feira (06) no Tribunal Regional Eleitoral, em Belo Horizonte. Dilma vai concorrer a uma vaga no Senado por Minas Gerais e, segundo a legislação eleitoral, deve definir seu domicílio até seis meses antes da eleição.

A ex-presidente Dilma Rousseff em foto de arquivo Crédito: Reprodução

O governador de Minas, Fernando Pimentel (PT), diz que vai acompanhar a petista. Militantes prepararam uma mobilização para receber a ex-presidente, estendendo faixas de apoio a Lula e de crítica ao presidente Michel Temer (MDB), à presidente do STF, Cármen Lúcia, e à Rede Globo. As informações são do jornal "Folha de S. Paulo".

Atualmente, o domicílio eleitoral da petista está no Rio Grande do Sul, terra de seu ex-marido e onde se radicou após ser presa pela ditadura militar. Dilma, porém, é nascida em Belo Horizonte.

A candidatura da ex-presidente ao Senado foi costurada com Lula em meio à turbulência provocada pela expedição do mandado de prisão do petista. Dilma, assim como diversas lideranças petistas, se reuniu com o ex-presidente no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), na noite desta quinta. Ela voltará para a sede do sindicato após mudar o seu domicílio eleitoral.