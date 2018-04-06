Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2018

Dilma será candidata ao Senado por Minas e pode ter novo duelo com Aécio

Petista vai trocar seu domicílio eleitoral nesta sexta-feira

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 17:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 17:25
A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) vai transferir seu domicílio eleitoral para Minas Gerais nesta sexta-feira (06) no Tribunal Regional Eleitoral, em Belo Horizonte. Dilma vai concorrer a uma vaga no Senado por Minas Gerais e, segundo a legislação eleitoral, deve definir seu domicílio até seis meses antes da eleição.
A ex-presidente Dilma Rousseff em foto de arquivo Crédito: Reprodução
O governador de Minas, Fernando Pimentel (PT), diz que vai acompanhar a petista. Militantes prepararam uma mobilização para receber a ex-presidente, estendendo faixas de apoio a Lula e de crítica ao presidente Michel Temer (MDB), à presidente do STF, Cármen Lúcia, e à Rede Globo. As informações são do jornal "Folha de S. Paulo".
Atualmente, o domicílio eleitoral da petista está no Rio Grande do Sul, terra de seu ex-marido e onde se radicou após ser presa pela ditadura militar. Dilma, porém, é nascida em Belo Horizonte.
A candidatura da ex-presidente ao Senado foi costurada com Lula em meio à turbulência provocada pela expedição do mandado de prisão do petista. Dilma, assim como diversas lideranças petistas, se reuniu com o ex-presidente no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), na noite desta quinta. Ela voltará para a sede do sindicato após mudar o seu domicílio eleitoral.
Se a candidatura do senador Aécio Neves (PSDB-MG) à reeleição se confirmar, o tucano e a petista voltarão a se enfrentar nas urnas, como na eleição presidencial em 2014. O deputado estadual Durval Angelo (PT), contudo, acredita que Aécio desistirá da candidatura com a entrada de Dilma.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados