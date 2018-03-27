Dilma diz que agressões contra Lula indicam campanha violenta

Dilma participou da caravana no Rio Grande do Sul e relatou as pedradas e ovadas que atingiram o ônibus em que estavam os petistas Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A ex-presidente Dilma Rousseff disse nesta segunda-feira (26), em entrevista a jornalistas de veículos estrangeiros, que as agressões à caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na região Sul indicam que a campanha eleitoral deste ano será violenta. A petista, porém, não comentou as agressões ao repórter do GLOBO por seguranças de Lula.

Dilma participou da caravana no Rio Grande do Sul e relatou as pedradas e ovadas que atingiram o ônibus em que estavam os petistas e criticou a atuação dos policiais militares catarinenses e gaúchos.

"Quando se planta o ódio e a intolerância, se colhe a violência. Isso aconteceu no mundo inteiro e, no Brasil, temos um histórico de controle social pela violência... Isso é exemplo do que vai acontecer nessa campanha", afirmou a petista, que deixou o cargo após ser deposta no processo de impeachment.

Ela também criticou a senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS), que, no sábado, parabenizou os gaúchos que foram aos atos de Lula para jogar ovos e usar "relhos" contra os participantes da caravana.

"Quero cumprimentar Bagé, Santa Maria, Palmeira das Missões, Passo Fundo, São Borja e Santana do Livramento, que botou a correr aquele povo que foi lá, levando um condenado para se queixar da democracia", discursou na pré-convenção do PP.

"Atirar ovo, levantar o relho, levantar o rebenque para mostrar onde está o Rio Grande, para mostrar onde estão os gaúchos", afirmou apoiando essas iniciativas.

Dilma afirmou que a senadora representa os agressores e que eles atuam como se fossem "milícias".