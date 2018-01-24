Diego Maradona posta mensagem em apoio a Lula

Veio da Argentina uma manifestação de apoio de peso ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia do julgamento no TRF-4. O craque argentino Diego Maradona postou uma foto nas redes sociais segurando uma camisa da seleção brasileira com o nome de Lula nas costas e o número 18, referência às eleições presidenciais deste ano.
"Lula querido, Diego está contigo" diz o post.
Lula usou seu perfil no Twitter para dizer, nesta quarta-feira, que está "extremamente tranquilo" sobre o julgamento que acontece no Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF-4), relativo ao caso do tríplex do Guarujá. Ele está acompanhando a análise do seu recurso no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.