Diego Maradona posta mensagem em apoio a Lula

Maradona com camisa de apoio a Lula Crédito: Reprodução Facebook

Veio da Argentina uma manifestação de apoio de peso ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia do julgamento no TRF-4. O craque argentino Diego Maradona postou uma foto nas redes sociais segurando uma camisa da seleção brasileira com o nome de Lula nas costas e o número 18, referência às eleições presidenciais deste ano.

"Lula querido, Diego está contigo" diz o post.