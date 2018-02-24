Detenta envia carta com pedido de habeas corpus a Gilmar Mendes

Rosa Pereira da Conceição escreveu carta ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, pedindo que lhe concedesse um habeas corpus Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Uma detenta do presídio feminino de Brasília escreveu uma carta endereçada ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes pedindo que lhe fosse concedido um habeas corpus para que pudesse cuidar da filha de 9 anos, que estaria passando por problemas psicológicos. Rosa Pereira da Conceição afirmou saber que embora não seja "uma presa importante da Lava-Jato", gostaria de ter uma resposta positiva a sua solicitação.

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"Senhor ministro Gilmar Mendes, venho através desta lhe pedir ajuda novamente, eu assisto todas entrevistas do senhor pela televisão, o senhor é um homem muito justo, não sou uma presa importante da Lava-Jato, mas gostaria muito que o senhor me concedesse um HC", afirmou Rosa, que foi presa em 2012 por tráfico de drogas.

A decisão, realizada no último dia 16, partiu, porém, da ministra Cármen Lúcia, que negou o pedido devido a ausência de indicação da "autoridade coatora". Segundo o Código de Processo Penal, "a petição de habeas corpus conterá (...) o nome ( ) de quem exercer a violência, coação ou ameaça" e ainda o nome do coator.

Rosa explicou que sua família passa por dificuldades e frisou que o principal motivo do pedido de habeas corpus é poder tomar conta da filha.

"Sei que sou uma presa sem nenhuma importância, mas peço ao senhor uma oportunidade de sair e cuidar dos meus filhos. Minha filha de 9 anos passa por problemas psicológicos. Ela está ficando obesa. Está com 65 quilos com apenas 9 anos. Preciso ajudá-la. Estou aqui há 5 anos e 6 meses, minha progressão é para maio de 2018. Esse HC iria me ajudar muito. O pai dos meus filhos é falecido. A situação fica mais difícil para eles e para mim", disse.

De acordo com a detenta, essa não foi a primeira vez que enviou uma carta ao ministro Gilmar Mendes. Rosa reclamou da falta de respostas, mas afirmou que ainda espera um retorno dele.