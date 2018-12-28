Despedida a Camata marcada pela presença do povo

Despedida a Gerson Camata Crédito: Carlos Alberto Silva

Para além de autoridades e amigos de longa data, o último adeus ao ex-governador Gerson Camata (MDB) foi marcado pela presença massiva de admiradores, muitos dos quais não o conheceram cara a cara. Pessoas simples, sem títulos ou cargos políticos e vindas das mais diferentes regiões do Estado, guiadas por uma lembrança em comum: a trajetória do homem carismático, que ficou conhecido através das ondas do rádio e transformou-se em líder político, acumulando consecutivos cargos eletivos.

Darcy Tavares, aposentado Crédito: Ricardo Medeiros

Com um recorte de jornal nas mãos, onde a figura de Camata aparece em primeiro plano, o aposentado Darcy Tavares, 67 anos, era um dos primeiros da fila de visitantes, que se aglomeravam do lado de fora do Palácio Anchieta já nas primeiras horas da manhã de ontem. Ele lembra de ter conhecido o ex-governador há décadas, quando trabalhava como garçom em um antigo restaurante na avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, do qual Camata era cliente assíduo.

"Fica registrado que ele foi um grande político, um grande homem, que prestou muitos serviços à sociedade capixaba. Um homem honesto e trabalhador."

Terezinha Ronzetti Crédito: Ricardo Medeiros

Terezinha Ronzetti, 67 anos, acompanha Camata desde os tempos em que o ex-governador era radialista e era sua eleitora fiel. Ontem, prestou sua última homenagem ao político. "Ele sempre abraçou o Espírito Santo e fez um bom governo. Ele não merecia ir embora assim. Era uma pessoa admirável. Sempre me agradecia pelos votos que eu lhe dei", lamentou ela, emocionada.

Nilza Adão, 77, também guarda uma memória especial de Camata. "Foi há mais de 40 anos, ele nem era governador. O meu marido tinha acabado de ir embora, eu estava desesperada por um emprego e ele me deu uma carta de indicação para eu trabalhar em uma fábrica, contou ela, que não hesitou em dizer: "Político igual a ele não tem".

Aos 70 anos, o músico José Passigatti recorda-se do tempo em que trabalhou como sonoplasta ao lado do então radialista Gerson Camata no programa Ronda da Cidade. "Eu aprendi muito com ele. Era um programa que falava de coisas tristes, mas com ele era sempre uma brincadeira", pontuou.

Ivanete Gomes Nascimento Crédito: Fábio Vicentini

As homenagens seguiram do velório ao enterro de Camata. Após deixar uma medalhinha de Santa Rita de Cássia dentro do caixão, Ivanete Gomes Nascimento, 80, seguiu para o cemitério Jardim da Paz, na Serra. Às 12h40 já estava lá, carregando consigo uma pasta com santinhos e recortes de jornais que reúne desde a década de 1960, quando Camata elegeu-se vereador pela primeira vez.

"Era um dos melhores políticos de Vitória. Eu era fã, o amava muito, mas nunca tive a oportunidade de estar com ele cara a cara", contou a senhora, que nem almoçou para comparecer o enterro.