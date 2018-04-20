Desempenho de Joaquim Barbosa é melhor entre os mais ricos

Joaquim Barbosa, julgamento do Mensalão Crédito: Divulgação

A pesquisa Datafolha divulgada no último domingo mostra que o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, possível candidato do PSB à Presidência da República, tem o seu melhor desempenho entre os eleitores mais ricos, mais escolarizados e da Região Sudeste. O perfil de seu eleitor guarda semelhanças com o de Jair Bolsonaro (PSL).

No grupo de entrevistados que possui nível superior, Barbosa tem entre 15% e 17% das preferências a depender do cenário testado. Já entre os que têm o ensino fundamental, seu desempenho cai para entre 4% e 6% das intenções de voto.

Se considerada parcela dos eleitores com renda superior a dez salários mínimos, Barbosa chega a atingir 17%. Já no grupo com renda de até dois salários mínimos, o possível candidato do PSB não passa dos 7%. No Sudeste, o ex-ministro do Supremo consegue entre 11% e 12% e empata (numericamente ou tecnicamente) com Geraldo Alckmin (PSDB) em todos os nove cenários testados pelo Datafolha. No Nordeste, Barbosa fica com entre 5% e 7% e no Norte, entre 4% e 7%.

O ex-ministro também se sai ligeiramente melhor entre os homens. Nos pesquisados do sexo masculino no Datafolha, ele obtém entre 9% e 12% das intenções de voto. Já quando são consideradas apenas as mulheres, o seu índice fica entre 6% e 8%.

Nos nove cenários testados no levantamento, o melhor desempenho do ex-ministro do Supremo foi na faixa etária entre 45 e 59 anos. Seu desempenho nesse grupo varia entre 10% e 13%. Sua pior performance é entre os mais jovens, com idade entre 16 e 24 anos. Nesse último grupo, Joaquim Barbosa consegue chegar, no máximo, a 7%.