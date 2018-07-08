Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Urgente

Desembargador federal ordena soltura imediata do ex-presidente Lula

Lula está detido na sede da Polícia Federal, em Curitiba

Publicado em 08 de Julho de 2018 às 15:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2018 às 15:27
O desembargador federal Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ordenou a soltura do ex-presidente Lula neste domingo (8). Lula está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba (PR) desde o dia 7 de abril.
A decisão é de suspender a execução provisória da pena de 12 anos e um mês no caso triplex até o trânsito em julgado da condenação em segundo grau.
Logo em seguida, o juiz federal Sergio Moro publicou despacho questionando a competência do desembargador Favreto para conceder habeas corpus ao ex-presidente Lula. 
"Cumpra-se em regime de URGÊNCIA nesta data mediante apresentação do Alvará de Soltura ou desta ordem a qualquer autoridade policial presente na sede da carceragem da Superintendência da Policia Federal em Curitiba, onde se encontra recluso o paciente, anotou o desembargador.
Neste momento, as informações oficiais são de que o ex-presidente ainda se encontra na sede da Polícia Federal, e que uma equipe de advogados está no local para aguardar o cumprimento da decisão judicial. 
Mais informações em instantes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas
Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados