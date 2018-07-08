Desembargador federal ordena soltura imediata do ex-presidente Lula

O desembargador federal Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ordenou a soltura do ex-presidente Lula neste domingo (8). Lula está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba (PR) desde o dia 7 de abril.

A decisão é de suspender a execução provisória da pena de 12 anos e um mês no caso triplex até o trânsito em julgado da condenação em segundo grau.

"Cumpra-se em regime de URGÊNCIA nesta data mediante apresentação do Alvará de Soltura ou desta ordem a qualquer autoridade policial presente na sede da carceragem da Superintendência da Policia Federal em Curitiba, onde se encontra recluso o paciente, anotou o desembargador.

Neste momento, as informações oficiais são de que o ex-presidente ainda se encontra na sede da Polícia Federal, e que uma equipe de advogados está no local para aguardar o cumprimento da decisão judicial.