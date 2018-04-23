Desde 2007, presentes dados a Alckmin estão em porão de museu

Geraldo Alckmin Crédito: Windows)

As 1.928 peças do acervo reunido durante a primeira passagem de Geraldo Alckmin (PSDB) pelo governo paulista estão encaixotadas em um porão do museu histórico de Pindamonhangaba, cidade onde o tucano nasceu, no interior de São Paulo. Doados de maneira informal por Alckmin  não há um documento que comprove como se deu essa transferência , os objetos estão fora do alcance do público, que desde 2007 só pôde conhecer parte das peças.

O acervo é formado principalmente por quadros e livros dados de presente ao tucano entre 2001 e 2006. Embora reconheça a importância do material, o diretor municipal de Cultura, Alcemir Palma, diz que o museu não tem condições de mantê-lo em ambiente ventilado e com temperatura controlada. Essa acomodação em que está hoje não é a ideal, mas estamos em tratativas para decidir o que será feito para que o acervo possa ser melhor utilizado, afirmou.

A rigor, o conjunto doado por Alckmin nunca foi totalmente exposto. Segundo Palma, o catálogo inicial das peças foi feito em 2005 pelo Palácio dos Bandeirantes, meses antes de Alckmin renunciar ao cargo para concorrer pela primeira vez à Presidência da República.

Uma parte foi levada para o museu no início de 2007 e o restante até o ano seguinte. O transporte foi feito num caminhão do próprio governo, de acordo com a prefeitura de Pindamonhangaba. Em 2009, foi contratada uma empresa para fazer o levantamento, que vem sendo atualizado. Precisamos da formalização dessa doação, de um documento oficial, que ainda não temos. Daí vamos ter mais segurança para fazer uma nova gestão desse acervo, diz.

A informalidade levou, em 2016, o diretor do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Gustavo Tótaro, a entrar com representação no Ministério Público Estadual em Pindamonhangaba questionando a incorporação do acervo. Geraldo Alckmin é um político vivo e não deveria ter sua imagem atrelada a um patrimônio público. Há um custo de zeladoria que onera o município, afirmou Tótaro ao Estado. A Promotoria não viu razão para a abrir ação.

De acordo com o atual diretor do museu, José Caramez, o acervo de Alckmin não gera custo extra. Os contratos de manutenção e dedetização levam em conta a estrutura toda. Além disso, os funcionários são os mesmos há dez anos.

Nesse período, algumas peças sumiram do museu, como o quadro Paisagem Interiorana, de Helena Caiado, retratando a cidade de Pirapora do Bom Jesus, e o livro Projeto Portinari, da PUC do Rio de Janeiro. Em contrapartida, foram encontradas 14 peças que não constavam do registro, como um oratório de São Francisco de Assis.

Na cidade, pouca gente conhece o material. Moro quase em frente e frequento o museu direto, mas a gente não vê nada do Alckmin. Já teve exposição, mas faz muito tempo, disse o comerciante Edmar de Campos.

A assessoria do Palácio dos Bandeirantes afirmou que, em 2007, a direção do museu de Pindamonhangaba demonstrou interesse em receber o acervo em nome do interesse público. O governador concordou com a doação. O acervo ou parte dele é exposto de acordo com a programação do museu e, quando não, é mantido como reserva técnica, como é comum em qualquer museu.

O Palácio informou ainda que o município de Pindamonhangaba está em tratativas para a formalização da doação, com a qual o governador concorda. Segundo o atual procurador-geral do Estado, Juan Carpenter, não há uma regra ou lei específica em São Paulo sobre o acervo de governadores. Na prática, o que foi doado para o governo fica no governo, o que é presente pessoal, como retratos e homenagens legislativas, é do governador.

Novo acervo

Com Alckmin de novo fora do Bandeirantes, um novo acervo está disponível. O Estado teve acesso a uma parte das 706 peças que compõem esse conjunto atual de presentes, como quadros, imagens de santos, porcelanas, pratarias e cristais.