Deputados vão ao STF testemunhar a favor de Bolsonaro em ação penal

Prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: Divulgação / STF

Os deputados Pastor Eurico (Patri-PE) e Onyx Lorenzoni (DEM-RS) foram hoje (28) ao Supremo Tribunal Federal (STF) prestar depoimento como testemunhas de defesa do deputado e candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL-RJ), nas ações penais em que ele é réu por injúria e incitação ao estupro.

Com o depoimento dos deputados, os dois processos encaminham-se para seu desfecho, restando apenas o interrogatório de Bolsonaro e as últimas alegações das partes para que o caso possa ter seu julgamento final no Supremo. Isso ocorrerá somente depois que o relator do processo, ministro Luiz Fux, concluir seu voto e o encaminhar aos demais ministros.

Bolsonaro foi processado por ofensas dirigidas à deputada Maria do Rosário (PT-RS) em 2014, quando disse que não a estupraria por ela ser muito feia. No ano passado, ele já foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a pagar R$ 10 mil por danos morais à deputada.

Apesar de terem sido arrolados como testemunhas de defesa, nenhum dos deputados que prestaram depoimento nesta terça-feira presenciou as declarações feitas por Bolsonaro.

Eu vim aqui falar da índole da pessoa Jair Bolsonaro, companheiro deputado, disse o Pastor Eurico ao deixar a sala de audiências. Ele avaliou que a frase proferida por Bolsonaro foi dita em um momento de euforia e que não deveria receber a repercussão que teve. Não quero justificar pelo calor do momento, mas reitero que o homem, o ser, a mulher, reage no momento de pressão, acrescentou.

Eurico, que tentou adiar seu depoimento, mas não teve o pedido acatado por Fux, avaliou que adversários tentam se aproveitar do fato com motivações políticas. A esquerdopatia do Brasil tem suas estratégias. É uma questão mais de guerra política, mais de guerra partidária, um fato isolado que estão levando para um momento até de disputa eleitoral, disse.

Lorenzoni disse que foi ao STF para fazer uma defesa da imunidade parlamentar, para ele fundamental para que os congressistas possam exercer sua função. Defendo que o Parlamento resolva as querelas entre os parlamentares, não tem nada que vir isso para o STF, declarou.

DEFESA DE MARIA DO ROSÁRIO

Após as audiências, o advogado Cezar Britto, que representa Maria do Rosário no processo, disse que o STF já relativizou o estatuto da imunidade parlamentar, que não abrangeria o crime de injúria. A imunidade parlamentar não é habeas corpus preventivo para cometer crimes, afirmou o defensor.

Eles [testemunhas de Bolsonaro] não contribuíram para elucidar o fato porque não estavam presentes, avaliou Brito. Trouxeram mais opiniões pessoais, acrescentou. Os representantes da defesa de Bolsonaro saíram sem falar com a imprensa.