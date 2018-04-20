Deputados também irão usar mandato para visitar Lula

O ex-presidente Lula Crédito: RICARDO STUCKERT

Assim como senadores fizeram na terça-feira (17), um grupo de deputados federais também irá utilizar seu mandato para visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Uma comissão externa para isso foi criada na quarta-feira (18).

Nesta quinta-feira (19), o líder do PT, Paulo Pimenta (RS), afirmou que a visita irá ocorrer na próxima terça-feira, e disse esperar que haja problemas.

"Não cabe à juíza, Ministério Público ou Polícia Federal autorizar ou não a visita. Estamos apenas comunicando que faremos a nossa visita. O ex-presidente Lula está sendo submetido a um tratamento diferente de outros que lá estiveram. A lei garante (ao preso receber advogados, familiares e amigos), não é privilégio Espero que não sejamos submetidos a qualquer tipo de constrangimento, ou entenderemos como um desrespeito ao Parlamento. Se tentarem nos impedir, cometerão um crime", disse Pimenta.

A comissão não terá custos para a Câmara: cada deputado irá pagar suas passagens. A criação da do grupo foi autorizada pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ). Devem participar da comitiva, além de Pimenta: Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Ivan Valete (PSOL-SP), Paulo Teixeira (PT-SP), Wadih Damous (PT-RJ), Orlando Silva (PCdoB-SP), José Guimarães (PT-CE), André Figueiredo (PDT-CE), Bebeto (PSB-BA) e Weverton Rocha (PDT-MA).

Pimenta criticou o fato de o teólogo Leornardo Boff e do ativista Adolfo Pérez Esquivel - vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1980 - não terem sido autorizados a visitar Lula.