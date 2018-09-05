Deputados querem tempo dos cidadãos para falar mais na Assembleia

Deputados durante sessão da Assembleia: mudança permitiria que políticos usassem espaço da tribuna popular Crédito: Tati Beling/Ales

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa apresentou um projeto que pretende permitir que vereadores e deputados usem o tempo das sessões reservado à tribuna popular, que é quando cidadãos são convidados para debates e apresentação de ideias. O Projeto de Resolução 31/2018 foi publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo nesta quarta-feira (05).

A proposta visa remover a vedação imposta àqueles com mandatos eletivos, prevista atualmente no parágrafo 7 do artigo 269 do Regimento Interno. Na justificativa do projeto, a Mesa Diretora argumenta que a ideia acolhe solicitação feita no ano passado pelo vereador de Guaçuí, Wanderley Moraes de Faria (PDT).

Ao fazer a proposta à Assembleia, o vereador, segundo consta no projeto, argumentou haver "necessidade de conjugação de esforços da defesa dos interesses públicos regionais e locais", além de "necessidade de melhor aproximação do Legislativo Estadual com o Legislativo Municipal".

A sugestão do parlamentar foi analisada pela Procuradoria-Geral da Assembleia, que entendeu haver possibilidade jurídica na mudança no regimento.

Embora o pedido tenha sido feito por um vereador, a nova redação que a Mesa quer dar ao texto do regramento não restringe a participação apenas a vereadores. A nova redação suspende qualquer impedimento aos "detentores de mandatos eletivos" nas tribunas populares. Apenas mantém a proibição de "assuntos de interesse exclusivamente pessoal".