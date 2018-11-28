Deputados querem pena branda para corrupção; veja o que dizem os capixabas

Plenário da Câmara vai analisar mudanças na lei de execução penal no Brasil Crédito: Luís Macedo/Câmara dos Deputados

Nos bastidores da Câmara dos Deputados, um grupo de parlamentares membros de partidos investigados pela Operação Lava Jato se articula para pressionar o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a colocar em votação ainda este ano o Projeto de Lei 9.054/2017, que altera as regras de execução penal no Brasil. Como a proposta abranda punições para vários crimes, incluindo os de colarinho branco, a fim de reduzir a superlotação do sistema carcerário, a intenção seria utilizá-la como escudo para que políticos na mira da Justiça sejam beneficiados.

No Espírito Santo, a maioria dos integrantes da atual e da futura bancada capixaba afirma ser contra o projeto e contra sua votação neste fim de ano. Alguns defendem que, primeiro, a matéria deve ser discutida cautelosamente no plenário.

A informação foi divulgada pelo jornal "Folha de S.Paulo" esta semana. O texto de 37 páginas foi elaborado por uma comissão de juristas do Senado. Uma das mudanças propostas possibilita a substituição da prisão por pena restritiva de direitos (proibição de sair de casa após determinado horário, por exemplo), nos casos de condenação a penas inferiores a cinco anos (desde que se trate de crimes não praticados com violência), como associação criminosa e fraude em licitações.

Outro ponto permite ao Ministério Público negociar a suspensão do processo para crimes com pena mínima de três anos, em vez de um ano, como é hoje. O autor ficaria com direitos restringidos no período e, ao final, pode ter a punição extinta.

"Sendo aprovada tal redação, possível será, em tese, a aplicação do instituto a diversos crimes de significativa ofensividade, em especial, crimes financeiros e contra a administração pública, a saber: peculato, corrupção passiva e ativa, lavagem de capitais e organização criminosa", destacou o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais do Ministério Público do Paraná, em estudo sobre o projeto no ano passado.

O texto também aumenta de 8 para 9 anos a exigência de que os condenados comecem a cumprir a pena em regime fechado e coloca na lei a previsão de mutirões da Justiça para antecipar benefícios a presos em caso de superlotação.

A reportagem ouviu 13 parlamentares que fazem parte da atual bancada capixaba ou passarão a integrá-la a partir do ano que vem. Deputados como Carlos Manato (PSL) e Marcus Vicente (PP), e os reeleitos para o próximo mandato Evair de Melo (PP) e Paulo Foletto (PSB) afirmam que se posicionarão contra a matéria caso ela comprometa os resultados da Lava Jato.

Outros argumentam que o projeto precisa ser mais discutido e certos pontos, revistos. Por isso, são contra a votação este ano. "Entre os pontos preocupantes, precisamos avaliar a situação da população carcerária. Da forma que o projeto está escrito e pelos últimos números do relatório do sistema prisional, praticamente metade da população carcerária teria que sair via antecipação da progressão de pena", disse o reeleito Sérgio Vidigal (PDT).

O reeleito Helder Salomão (PT) acrescenta: "Esse projeto deve sofrer emendas que irão alterar substancialmente o seu conteúdo. É preciso dialogar mais".

Eleito pela primeira vez deputado federal, Amaro Neto (PRB) defende o mesmo. "O próprio ministro Sérgio Moro já disse que o projeto tem coisas boas, mas também tem coisas malucas. É preciso que o novo governo tome posse para depois se discutir", declarou.

Em nota, Givaldo Vieira (PCdoB) não deixou clara sua posição. Ele afirma que é a favor de mudanças para resolver o superencarceramento, mas defende o combate à corrupção e a punição aos criminosos. Lelo Coimbra (MDB) e Jorge Silva (SDD) não retornaram as ligações. Já Norma Ayub (DEM) não se manifestar.

ANÁLISE

Para o professor de Direito Penal e advogado criminalista Cássio Rebouças, as medidas propostas pelo Projeto de Lei 9.054/17 podem acarretar na suavização de penas para crimes mais graves. No entanto, o especialista acredita que não é possível falar em impunidade, já que os criminosos serão submetidos ao sistema de justiça criminal. Leia a análise completa sobre o projeto:

"Há uma abertura para que algumas medidas despenalizantes previstas no ordenamento criminal brasileiro sejam aplicadas a crimes aos quais hoje ela não poderia ser aplicada, como a suspensão condicional do processo, da transação penal. Hoje esses requisitos são mais restritos e, segundo o projeto, poderiam ser ampliados para outros crimes, incluindo crimes mais graves. Dizer que isso é necessariamente uma impunidade é demais, eu diria que é uma suavização, até porque essas pessoas não deixam de estar submetidas ao sistema de justiça criminal. Porém, essas medidas, cada uma à sua maneira, vão evitar uma sentença condenatória e encarceramentos nessas hipóteses. Me parece que o objetivo desse projeto, que tramitou bastante rápido, parece ter sido tratar da questão do atual super encarceramento no Brasil e de fato nós temos um problema que é real nesse aspecto. Mas se isso vai efetivamente contribuir para a melhora do sistema ou se é uma espécie de legislação em causa própria dos parlamentares não é possível dizer. Ao que parece, eles estão interessados no projeto porque algumas dessas medidas são cabíveis para crimes de colarinho branco e alguns parlamentares são réus em ações penais desse tipo."

ENTENDA O PROJETO

Alterações

O PL 9.054/2017, aprovado pelo Senado em 2017, altera 7 leis, entre elas o Código Penal. Seu objetivo é reduzir a superlotação do sistema carcerário, facilitar a ressocialização de presos e reduzir a burocracia. Para isso, abranda punição para diversos crimes, desde que atendidos pressupostos.

Transação penal

Com a nova lei, haveria possibilidade de o Ministério Público negociar com autores de crimes com pena de até cinco anos (como estelionato, lesão corporal grave, associação criminosa e fraude em licitações) a não abertura de ação penal em troca de punição mais branda. Hoje isso acontece com crimes de pena máxima de 2 anos.

Além disso, atendidos requisitos, seria permitida a negociação pelo MP de prestação de serviços à comunidade em troca da não abertura de ação em casos de crimes sem violência ou grave ameaça e que tenham somatório de penas inferior a 8 anos. Isso valeria para alguns crimes de colarinho branco.

Suspensão de processos

Haveria possibilidade de negociação de suspensão para crimes com pena mínima de 3 anos, como peculato, corrupção, lavagem e organização criminosa, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Hoje isso é válido para crimes com pena mínima de 1 ano.

Regime fechado

O projeto também eleva de 8 para 9 anos a exigência de que os condenados comecem a cumprir a pena em regime fechado.

Mutirão carcerário

Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece mutirões para antecipar benefícios a presos em caso de superlotação. O projeto propõe que a jurisprudência seja inclusa na lei e facilita a progressão de pena para presos em unidades superlotadas.

OPINIÕES DOS PARLAMENTARES

Carlos Manato Crédito: Marcelo Prest

Sou contra tudo que vá enfraquecer a Lava Jato. Essa é a posição partidária, e nós vamos segui-la Carlos Manato (PSL), atual deputado federal

Evair de Melo Crédito: Divulgação

Não há chance de eu votar em nada que seja pra enfraquecer a Lava Jato. Tem que apertar ainda mais Evair de Melo (PP), atual deputado federal

Givaldo Vieira Crédito: Rodrigo Pertoti/Agência Câmara

O combate à corrupção e a punição são prioridade, mas há de se tratar o sistema com responsabilidade Givaldo Vieira (PCdoB), atual deputado federal

Marcus Vicente Crédito: Arquivo

Dificilmente essa matéria será votada este ano. Se for, voto contra qualquer medida que enfraqueça a Lava Jato Marcus Vicente (PP), atual deputado federal

Sérgio Vidigal Crédito: Gabriel Lordêllo

Sou contrário ao projeto de lei neste momento. Temos que debatê-lo em profundidade. Há pontos preocupantes Sérgio Vidigal (PDT), deputado federal reeleito

Paulo Foletto Crédito: Gustavo Lima/Agência Câmara

Não existe em qualquer cenário (a chance de eu) votar contra a Lava Jato ou a favor da impunidade Paulo Foletto (PSB), deputado federal reeleito

Helder Salomão Crédito: Gazeta Online

Esse projeto deve sofrer emendas que alterarão seu conteúdo. É preciso dialogar mais Helder Salomão (PT), deputado federal reeleito

Da Vitória Crédito: Gazeta Online

Não me posiciono porque não li, mas não é de bom tom votar um projeto a toque de caixa. Precisa de debate Da Vitória (PPS), deputado federal eleito

Lauriete Rodrigues Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

O projeto deveria ter o devido tempo de ser analisado pelo novo governo que estará à frente do país Lauriete Rodrigues (PR), deputada federal eleita

Felipe Rigoni Crédito: Matheus Zardini

Com a desculpa de desencarcerar, eles estão tentando aumentar a impunidade no Brasil Felipe Rigoni (PSB), deputado federal eleito

Soraya Manato Crédito: Nerissa Neves

O projeto vai na contramão do que o Brasil precisa para inibir a impunidade e diminuir a criminalidade Soraya Manato (PSL), deputada federal eleita

Amaro Neto Crédito: Ricardo Medeiros