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Projeto de lei

Deputados querem pena branda para corrupção; veja o que dizem os capixabas

Parlamentares pressionam para que projeto que altera a lei de execuções penais seja votado este ano com o objetivo de conseguir punições brandas para crimes de colarinho branco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 01:39

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 01:39

Plenário da Câmara vai analisar mudanças na lei de execução penal no Brasil Crédito: Luís Macedo/Câmara dos Deputados
Nos bastidores da Câmara dos Deputados, um grupo de parlamentares membros de partidos investigados pela Operação Lava Jato se articula para pressionar o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a colocar em votação ainda este ano o Projeto de Lei 9.054/2017, que altera as regras de execução penal no Brasil. Como a proposta abranda punições para vários crimes, incluindo os de colarinho branco, a fim de reduzir a superlotação do sistema carcerário, a intenção seria utilizá-la como escudo para que políticos na mira da Justiça sejam beneficiados.
No Espírito Santo, a maioria dos integrantes da atual e da futura bancada capixaba afirma ser contra o projeto e contra sua votação neste fim de ano. Alguns defendem que, primeiro, a matéria deve ser discutida cautelosamente no plenário.
A informação foi divulgada pelo jornal "Folha de S.Paulo" esta semana. O texto de 37 páginas foi elaborado por uma comissão de juristas do Senado. Uma das mudanças propostas possibilita a substituição da prisão por pena restritiva de direitos (proibição de sair de casa após determinado horário, por exemplo), nos casos de condenação a penas inferiores a cinco anos (desde que se trate de crimes não praticados com violência), como associação criminosa e fraude em licitações.
Outro ponto permite ao Ministério Público negociar a suspensão do processo para crimes com pena mínima de três anos, em vez de um ano, como é hoje. O autor ficaria com direitos restringidos no período e, ao final, pode ter a punição extinta.
"Sendo aprovada tal redação, possível será, em tese, a aplicação do instituto a diversos crimes de significativa ofensividade, em especial, crimes financeiros e contra a administração pública, a saber: peculato, corrupção passiva e ativa, lavagem de capitais e organização criminosa", destacou o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais do Ministério Público do Paraná, em estudo sobre o projeto no ano passado.
O texto também aumenta de 8 para 9 anos a exigência de que os condenados comecem a cumprir a pena em regime fechado e coloca na lei a previsão de mutirões da Justiça para antecipar benefícios a presos em caso de superlotação.
A reportagem ouviu 13 parlamentares que fazem parte da atual bancada capixaba ou passarão a integrá-la a partir do ano que vem. Deputados como Carlos Manato (PSL) e Marcus Vicente (PP), e os reeleitos para o próximo mandato Evair de Melo (PP) e Paulo Foletto (PSB) afirmam que se posicionarão contra a matéria caso ela comprometa os resultados da Lava Jato.
Outros argumentam que o projeto precisa ser mais discutido e certos pontos, revistos. Por isso, são contra a votação este ano. "Entre os pontos preocupantes, precisamos avaliar a situação da população carcerária. Da forma que o projeto está escrito e pelos últimos números do relatório do sistema prisional, praticamente metade da população carcerária teria que sair via antecipação da progressão de pena", disse o reeleito Sérgio Vidigal (PDT).
O reeleito Helder Salomão (PT) acrescenta: "Esse projeto deve sofrer emendas que irão alterar substancialmente o seu conteúdo. É preciso dialogar mais".
Eleito pela primeira vez deputado federal, Amaro Neto (PRB) defende o mesmo. "O próprio ministro Sérgio Moro já disse que o projeto tem coisas boas, mas também tem coisas malucas. É preciso que o novo governo tome posse para depois se discutir", declarou.
Em nota, Givaldo Vieira (PCdoB) não deixou clara sua posição. Ele afirma que é a favor de mudanças para resolver o superencarceramento, mas defende o combate à corrupção e a punição aos criminosos. Lelo Coimbra (MDB) e Jorge Silva (SDD) não retornaram as ligações. Já Norma Ayub (DEM) não se manifestar.
ANÁLISE
Para o professor de Direito Penal e advogado criminalista Cássio Rebouças, as medidas propostas pelo Projeto de Lei 9.054/17 podem acarretar na suavização de penas para crimes mais graves. No entanto, o especialista acredita que não é possível falar em impunidade, já que os criminosos serão submetidos ao sistema de justiça criminal. Leia a análise completa sobre o projeto:
"Há uma abertura para que algumas medidas despenalizantes previstas no ordenamento criminal brasileiro sejam aplicadas a crimes aos quais hoje ela não poderia ser aplicada, como a suspensão condicional do processo, da transação penal. Hoje esses requisitos são mais restritos e, segundo o projeto, poderiam ser ampliados para outros crimes, incluindo crimes mais graves. Dizer que isso é necessariamente uma impunidade é demais, eu diria que é uma suavização, até porque essas pessoas não deixam de estar submetidas ao sistema de justiça criminal. Porém, essas medidas, cada uma à sua maneira, vão evitar uma sentença condenatória e encarceramentos nessas hipóteses. Me parece que o objetivo desse projeto, que tramitou bastante rápido, parece ter sido tratar da questão do atual super encarceramento no Brasil e de fato nós temos um problema que é real nesse aspecto. Mas se isso vai efetivamente contribuir para a melhora do sistema ou se é uma espécie de legislação em causa própria dos parlamentares não é possível dizer. Ao que parece, eles estão interessados no projeto porque algumas dessas medidas são cabíveis para crimes de colarinho branco e alguns parlamentares são réus em ações penais desse tipo."
ENTENDA O PROJETO
Alterações
O PL 9.054/2017, aprovado pelo Senado em 2017, altera 7 leis, entre elas o Código Penal. Seu objetivo é reduzir a superlotação do sistema carcerário, facilitar a ressocialização de presos e reduzir a burocracia. Para isso, abranda punição para diversos crimes, desde que atendidos pressupostos.
Transação penal
Com a nova lei, haveria possibilidade de o Ministério Público negociar com autores de crimes com pena de até cinco anos (como estelionato, lesão corporal grave, associação criminosa e fraude em licitações) a não abertura de ação penal em troca de punição mais branda. Hoje isso acontece com crimes de pena máxima de 2 anos.
Além disso, atendidos requisitos, seria permitida a negociação pelo MP de prestação de serviços à comunidade em troca da não abertura de ação em casos de crimes sem violência ou grave ameaça e que tenham somatório de penas inferior a 8 anos. Isso valeria para alguns crimes de colarinho branco.
Suspensão de processos
Haveria possibilidade de negociação de suspensão para crimes com pena mínima de 3 anos, como peculato, corrupção, lavagem e organização criminosa, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Hoje isso é válido para crimes com pena mínima de 1 ano.
Regime fechado
O projeto também eleva de 8 para 9 anos a exigência de que os condenados comecem a cumprir a pena em regime fechado.
Mutirão carcerário
Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece mutirões para antecipar benefícios a presos em caso de superlotação. O projeto propõe que a jurisprudência seja inclusa na lei e facilita a progressão de pena para presos em unidades superlotadas.
OPINIÕES DOS PARLAMENTARES
Carlos Manato Crédito: Marcelo Prest
Sou contra tudo que vá enfraquecer a Lava Jato. Essa é a posição partidária, e nós vamos segui-la
Carlos Manato (PSL), atual deputado federal
Evair de Melo Crédito: Divulgação
Não há chance de eu votar em nada que seja pra enfraquecer a Lava Jato. Tem que apertar ainda mais
Evair de Melo (PP), atual deputado federal
Givaldo Vieira Crédito: Rodrigo Pertoti/Agência Câmara
O combate à corrupção e a punição são prioridade, mas há de se tratar o sistema com responsabilidade
Givaldo Vieira (PCdoB), atual deputado federal
Marcus Vicente Crédito: Arquivo
Dificilmente essa matéria será votada este ano. Se for, voto contra qualquer medida que enfraqueça a Lava Jato
Marcus Vicente (PP), atual deputado federal
Sérgio Vidigal Crédito: Gabriel Lordêllo
Sou contrário ao projeto de lei neste momento. Temos que debatê-lo em profundidade. Há pontos preocupantes
Sérgio Vidigal (PDT), deputado federal reeleito
Paulo Foletto Crédito: Gustavo Lima/Agência Câmara
Não existe em qualquer cenário (a chance de eu) votar contra a Lava Jato ou a favor da impunidade
Paulo Foletto (PSB), deputado federal reeleito
Helder Salomão Crédito: Gazeta Online
Esse projeto deve sofrer emendas que alterarão seu conteúdo. É preciso dialogar mais
Helder Salomão (PT), deputado federal reeleito
Da Vitória Crédito: Gazeta Online
Não me posiciono porque não li, mas não é de bom tom votar um projeto a toque de caixa. Precisa de debate
Da Vitória (PPS), deputado federal eleito
Lauriete Rodrigues Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
O projeto deveria ter o devido tempo de ser analisado pelo novo governo que estará à frente do país 
Lauriete Rodrigues (PR), deputada federal eleita
Felipe Rigoni Crédito: Matheus Zardini
Com a desculpa de desencarcerar, eles estão tentando aumentar a impunidade no Brasil
Felipe Rigoni (PSB), deputado federal eleito
Soraya Manato Crédito: Nerissa Neves
O projeto vai na contramão do que o Brasil precisa para inibir a impunidade e diminuir a criminalidade
Soraya Manato (PSL), deputada federal eleita
Amaro Neto Crédito: Ricardo Medeiros
O governo precisa tomar posse antes de se discutir o projeto. É preciso mudar a lei de execuções penais, mas não assim
Amaro Neto (PRB), deputado federal eleito

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