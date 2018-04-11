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Fiscalização

Deputados pedem comissão externa para fiscalizar carceragem de Lula

Na justificativa do requerimento, os parlamentares argumentam que há indícios de que a segurança pessoal do ex-presidente está em risco

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 17:47
Lula sendo encaminhado para a prisão na Polícia Federal de Curitiba Crédito: William Inacio
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pode decidir ainda nesta quarta-feira (11) se irá criar uma comissão externa da Casa para verificar as condições em que se encontra o ex-presidente Lula na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. A comissão foi solicitada pelos líderes de partidos de oposição e será formada por 12 deputados a serem indicados pelos lideres partidários.
Maia disse que ainda não tomou sua decisão. Dois deputados que estiveram com ele afirmam que ele teria sinalizado que pode criar a comissão.
Na justificativa do requerimento apresentado pelos deputados José Guimarães (PT-CE) e Weverton Rocha (PDT-MA), os parlamentares argumentam que há indícios de que a segurança pessoal do ex-presidente está em risco. Alegam que circunstâncias anormais que afrontam o estado democrático de direito ocorreram durante a prisão e o encarceramento do ex-presidente.
O pedido cita a gravação de um diálogo captado pelo rádio do avião onde Lula estava sendo transportado de São Paulo para Curitiba e que sugeria o descarte do ex-presidente e a provocação feita por um suposto policial apoiador do presidenciável Jair Bolsonaro à deputada estadual Manuela DAvila na manifestação de parlamentares em frente à superintendência da PF de Curitiba.
O ex-presidente está preso na superintendência da PF no Paraná numa sala de estado maior. Condição bem melhor do que a dos demais presos, que estão em celas.

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