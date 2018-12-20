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Bastidores

Deputados novatos já discutem nomes para o comando da Assembleia

Nesta quinta-feira (20), 12 novos parlamentares participarão de um almoço em que a sucessão de Erick Musso estará no cardápio do dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 03:16

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 03:16

Assembleia Legislativa: eleição para a Mesa Diretora será em fevereiro Crédito: Gazeta Online
Passada a diplomação, a última etapa do processo eleitoral de 2018, os deputados estaduais retomam o foco nas negociações que visam à eleição do próximo presidente da Assembleia Legislativa para o biênio 2019-2020 e demais membros da Mesa Diretora.
Nesta quinta-feira (20), 12 deputados novatos se reúnem para conversar, entre outras coisas, sobre a presidência. Os 30 eleitos só vão escolher o presidente em fevereiro, quando recomeçam os trabalhos legislativos. Mas o encontro será nesta quinta, durante um almoço, em Vitória.
Entre os novatos, há quem defenda que o candidato à presidência seja do grupo. Também existem aqueles que defendem a reeleição do atual presidente da Casa, Erick Musso (PRB), que vai para seu segundo mandato de deputado.
É pouco provável que um consenso saia ainda este ano. Tradicionalmente, apesar da independência entre os Poderes, os deputados esperam o governador sinalizar sua preferência para as principais funções da Casa.

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