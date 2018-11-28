Deputados fazem força-tarefa para votar anistia de PMs grevistas

Mulheres de PMs bloquearam entrada do Quartel de Maruípe durante a greve no Espírito Santo Crédito: Gazeta Online

O projeto de lei que propõe a anistia dos policiais militares do Espírito Santo que participaram da greve em fevereiro de 2017 foi colocado em pauta nesta terça-feira (27), mas não foi votado . A partir desta quarta-feira (28), o deputado Carlos Manato (PSL-ES) e o deputado Alberto Fraga (DEM-DF), autor da proposta, organizam uma espécie de força-tarefa para que o projeto seja votado o mais rápido possível.

A anistia abrange os crimes definidos no Código Penal Militar e no Código Penal, valendo inclusive para aqueles que já foram expulsos da PM. Manato garante que não vai abrir mão da votação da proposta, e diz que fará pressão para que ela seja votada ainda nesta quarta-feira (28).

"Ontem (terça) era o item 16 da pauta, depois entrou um monte de urgência e não conseguimos votar. Hoje a sessão é extraordinária, às 11 horas estaremos lá para tentar votar. A expectativa é, que se avançar bem a sessão extraordinária de agora, vamos tentar votar na outra sessão, de 17 horas. Pode ser que não consiga hoje e aí vamos para próxima ordinária, na sexta-feira (30). Temos que ficar em cima, não vou abrir mão de votar. Quero votar, estamos aqui e vamos votar", afirmou o deputado do PSL-ES.

Autor da proposta, o deputado Alberto Fraga (DEM-DF) faz coro pela insistência para que o projeto seja votado o quanto antes, mas diz que a falta de quórum pode prejudicar o andamento da votação.

"Nós estamos tentando. O deputado Manato está tentando também. Como está difícil quórum no plenário é isso que está tornando mais difícil a votação. Vamos insistir nisso de novo na pauta hoje e se não conseguir vamos continuar tentando. Não temos uma previsão para votação", declarou Fraga.

Manato quer que projeto de anistia aos PMs grevistas seja votado o quanto antes Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Para que o projeto de lei avance, é preciso o voto da maioria simples dos deputados presentes. Se aprovado, o projeto segue para o Senado.

ADMINISTRATIVA

A anistia proposta no projeto de lei e que entrará novamente na pauta de votação da Câmara é diferente daquela anunciada pelo governador eleito Renato Casagrande (PSB). O governo do Estado só pode conceder anistia aos militares que respondem a processos administrativos de rito ordinário (para militares com mais de dez anos de carreira e que pode culminar em demissão) e de rito sumário (que não gera demissão).