Deputados fazem força-tarefa para votar anistia de PMs grevistas

O projeto de lei que propõe a anistia dos policiais militares do Espírito Santo que participaram da greve em fevereiro de 2017 foi colocado em pauta nesta terça-feira (27), mas não foi votado. A partir desta quarta-feira (28), o deputado Carlos Manato (PSL-ES) e o deputado Alberto Fraga (DEM-DF), autor da proposta, organizam uma espécie de força-tarefa para que o projeto seja votado o mais rápido possível.
A anistia abrange os crimes definidos no Código Penal Militar e no Código Penal, valendo inclusive para aqueles que já foram expulsos da PM. Manato garante que não vai abrir mão da votação da proposta, e diz que fará pressão para que ela seja votada ainda nesta quarta-feira (28).
"Ontem (terça) era o item 16 da pauta, depois entrou um monte de urgência e não conseguimos votar. Hoje a sessão é extraordinária, às 11 horas estaremos lá para tentar votar. A expectativa é, que se avançar bem a sessão extraordinária de agora, vamos tentar votar na outra sessão, de 17 horas. Pode ser que não consiga hoje e aí vamos para próxima ordinária, na sexta-feira (30). Temos que ficar em cima, não vou abrir mão de votar. Quero votar, estamos aqui e vamos votar", afirmou o deputado do PSL-ES.
Autor da proposta, o deputado Alberto Fraga (DEM-DF) faz coro pela insistência para que o projeto seja votado o quanto antes, mas diz que a falta de quórum pode prejudicar o andamento da votação.
"Nós estamos tentando. O deputado Manato está tentando também. Como está difícil quórum no plenário é isso que está tornando mais difícil a votação. Vamos insistir nisso de novo na pauta hoje e se não conseguir vamos continuar tentando. Não temos uma previsão para votação", declarou Fraga.
Para que o projeto de lei avance, é preciso o voto da maioria simples dos deputados presentes. Se aprovado, o projeto segue para o Senado.
ADMINISTRATIVA
A anistia proposta no projeto de lei e que entrará novamente na pauta de votação da Câmara é diferente daquela anunciada pelo governador eleito Renato Casagrande (PSB). O governo do Estado só pode conceder anistia aos militares que respondem a processos administrativos de rito ordinário (para militares com mais de dez anos de carreira e que pode culminar em demissão) e de rito sumário (que não gera demissão).
Já aqueles que respondem à Inquéritos Policiais Militares (IPM), só podem ser anistiados por meio de projeto de lei. Os Inquéritos Policiais Militares (IPM) abertos não podem ser encerrados pela Corregedoria nem pelo governo. Como são procedimentos criminais, somente um juiz pode mandar arquivar, após manifestação do Ministério Público.