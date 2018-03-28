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Caravana de Lula

Deputados do PT querem que PF investigue tiros contra ônibus

Parlamentares também irão protocolar ação na Procuradoria-Geral da República

Publicado em 28 de Março de 2018 às 20:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 20:36
O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) Crédito: Luis Macedo | Câmara dos Deputados
A bancada de deputados federais do PT pediu, em nota divulgada nesta quarta-feira (28), que a Polícia Federal assuma as investigações sobre o ataque a tiros à caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, realizado na terça-feira no Paraná.
Os parlamentares também disseram que irão protocolar uma ação na Procuradoria-Geral da República (PGR) para denunciar o caso.
"A Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara conclama as autoridades do governo federal a investigar o atentado ocorrido no estado do Paraná contra o ex-presidente Lula e membros da caravana da democracia que percorre estados do Sul", diz a nota, assinada por Paulo Pimenta (PT-RS), líder do partido na Câmara dos Deputados.
Os deputados do PT afirmam que o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, deveria determinar que a PF seja enviada para apurar o caso. Na terça, ao comentar o episódio, Jungmann disse que mantém contato constante com a Polícia Rodoviária Federal (PRF)  já que Lula tem viajado por diversas cidades , mas não mencionou a possibilidade de envio da PF.
"Vou pedir (ao governador) exatamente que existam cuidados adicionais. E também falo sempre com a Polícia Rodoviária Federal. Nós não podemos admitir confrontos. É absolutamente anti-democrático e é preciso ter respeito", disse Jungmann.
 

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