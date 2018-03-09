Deputados capixabas trocam de legenda no primeiro dia de janela partidária

No primeiro dia de janela partidária, dois deputados capixabas oficializaram sua mudança de partido. O período para a troca, que começou nesta quinta-feira (8) e segue até o dia 6 de abril, permite que os parlamentares mudem de legenda sem o risco de perder o mandato por infidelidade. No Estado, trocaram de sigla os deputados Givaldo Vieira (ex-PT) e Carlos Manato (ex-SDD).

levantamento junto aos partidos com representação na Câmara dos Deputados para saber quantos parlamentares trocaram de legenda no primeiro dia da janela partidária. No país, ao menos 15 deputados aproveitaram a oportunidade de troca sem punição. A informação foi divulgada pelo G1, que fez umjunto aos partidos com representação na Câmara dos Deputados para saber quantos parlamentares trocaram de legenda no primeiro dia da janela partidária. No país, ao menos 15 deputados aproveitaram a oportunidade de troca sem punição.

Agora, Givaldo faz parte do PCdoB e Manato integra os quadros do PSL, mesmo partido ao qual se filiou o deputado Jair Bolsonaro (RJ) na quarta-feira (7), quando também se lançou pré-candidato à Presidência da República. Manato, inclusive, esteve presente no evento público de filiação de Bolsonaro ao partido presidido pelo deputado Luciano Bivar (PE).

Gazeta Online tenta contato com o deputado. No início da semana, Manato foi procurado por A GAZETA, mas informou que ainda não estava com a decisão tomada sobre a troca de partido. O deputado foi presidente da sigla no Estado. Nas redes sociais, Manato ainda se identifica como deputado federal pelo Solidariedade na manhã desta sexta-feira (9). Otenta contato com o deputado.

O deputado federal Carlos Manato: sai do SDD para o PSL Crédito: Arquivo

Já Givaldo disse à coluna Praça Oito , na quarta-feira (7), que saiu do PT porque o partido adotou uma "linha política equivocada" no Estado.

"É uma linha política equivocada, que levou a um atrelamento do PT ao governo Paulo Hartung (PMDB), um governo retrógrado que promove arrocho social, portanto incompatível com o que pensa e prega o PT. Acrescento a isso a eleição que tivemos no PT, resolvida de forma equivocada. Isso criou para mim uma falta de ambiente interno para continuar atuando dentro do PT do Espírito Santo", disse o deputado ao colunista Vitor Vogas.

Givaldo também postou um comunicado em sua página no Facebook comunicando a decisão.

O deputado Givaldo Vieira: troca o PT pelo PCdoB Crédito: Rodrigo Pertoti/Agência Câmara

No ano passado, a chapa do deputado perdeu a eleição da direção estadual da legenda para o grupo de Coser e creditou o resultado a "assédios e pressões" sobre os delegados votantes. Nesta quarta-feira, o atual presidente do PT no Estado, João Coser, divulgou nota em que afirma lamentar , mas respeitar a decisão de Givaldo. Coser também destacou, no texto, "a importância da união de seus dirigentes, filiados e militantes, e o fortalecimento do partido na atual conjuntura nacional".

OUTRAS TROCAS

Segundo levantamento de A GAZETA, outras três mudanças partidárias já estão confirmadas no Estado. O ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas deixou o PSDB para entrar no PPS. O deputado estadual Josias da Vitória saiu do PDT também para se filiar ao PPS. E o ex-prefeito de Colatina Leonardo Deptulski, ex-PT desde fevereiro de 2017, filiou-se ao PDT. Veja infográfico no final da matéria com todos os detalhes sobre o troca-troca partidário no Estado.

NO PAÍS

Segundo levantamento do G1 com 22 dos 25 partidos na Câmara, 15 deputados trocaram de legenda, 8 migraram para o PSL; 4 para o DEM; 1 para o PT; 1 para o PCdoB; e 1 para o Pros. Os outros 17 partidos com representação na Câmara informaram ao G1 que não tiveram nenhuma filiação nesta quinta. O PRP não respondeu ao G1, que também não conseguiu contato com PEN e PHS.