Deputado preso fez projeto para que detentos financiem reformas de cadeias

preso nesta quinta-feira (8), é autor de um projeto de lei que visa permitir que os próprios detentos e a iniciativa privada patrocinem reformas nos estabelecimentos prisionais. A matéria foi apresentada pelo parlamentar há menos de um ano, em março de 2017, e só aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça para, caso aprovada, ser enviada ao Senado. O deputado João Rodrigues (PSD-SC),, é autor de um projeto de lei que visa permitir que os próprios detentos e a iniciativa privada patrocinem reformas nos estabelecimentos prisionais. A matéria foi apresentada pelo parlamentar há menos de um ano, em março de 2017, e só aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça para, caso aprovada, ser enviada ao Senado.

"Com o objetivo de criar uma medida que possa aliviar o caos instalado em nossos presídios, a presente proposição legislativa visa permitir que o detento, ou ente da iniciativa privada, doe os recursos necessários para reformar os estabelecimentos prisionais. Ou seja, é uma forma de propiciar mais recursos para socorrer o sistema carcerário brasileiro", afirma Rodrigues, ao justificar a apresentação do projeto.

O deputado federal João Rodrigues (PSD-SC) participa de audiência pública na Câmara Crédito: Cleia Viana | Câmara dos Deputados

A preocupação do deputado com o "caos" dos presídios contraria o discurso que ele adota como bandeira. "Vejo determinado parlamentar dizer: 'Encher os presídios não resolve'. Mas matar inocentes resolve? Não importa se é para um milhão ou dois bilhões de detentos que este país vá!", defendeu, certa vez, em discurso inflamado. Sobre a "bandidagem", já declarou: "Esse povo tem que sair de circulação por bem ou por mal".

Rodrigues foi condenado por fraude em licitação quando era prefeito interino da cidade catarinense de Pinhalzinho. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal rejeitou um recurso apresentado pelo deputado e determinou a execução imediata da pena. Segundo a PF, o parlamentar foi detido no aeroporto de Guarulhos nesta quinta-feira (8), depois de ser impedido de entrar no Paraguai. Ele deve ser transferido para Brasília em um voo comercial ao longo do dia.

O nome de Rodrigues foi colocado na lista da difusão vermelha da Interpol como procurado pela Justiça na tarde de quarta-feira (7). O pedido foi feito depois que policiais federais descobriram que o parlamentar cancelou uma viagem de Orlando para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, e comprou a volta dos Estados Unidos para Assunção, capital do Paraguai. Segundo o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, chefe da PF no Aeroporto de Guarulhos, Rodrigues pretendia passar quatro dias no país vizinho.



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Com tramitação conclusiva nas comissões, ou seja, não há necessidade de passar pelo plenário, o projeto de lei foi aprovado na Comissão de Segurança Pública da Câmara apenas quatro meses após ser apresentado - um tempo recorde para os padrões do Legislativo. O texto sofreu apenas uma alteração, feita pelo relator, deputado Cabo Sabino (PR-CE), que retirou a possibilidade de condenados por furto, roubo, corrupção passiva e corrupção ativa financiarem as melhorias nos presídios.

O texto está agora na Comissão de Constituição e Justiça. Se o colegiado aprová-lo, segue para o Senado Federal. Ao defender a proposta, cabo Sabino disse que o texto original prevê que a reforma atinja ao menos "toda a ala prisional ou todo o complexo". "O texto do projeto não libera a realização de obras em apenas uma cela, o que poderia ser interpretado como a oferta de privilégios a alguns poucos apenados", afirmou o relator na ocasião.