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Julgamento de habeas corpus

Deputado do PT chama Cármen Lúcia de 'irresponsável'

Presidente do STF preferiu discutir caso de Lula antes de prisão após 2ª instância

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 00:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 00:41
No plenário do STF, após o voto de Rosa Weber, os advogados de Lula discutiam entre eles o que fazer, mas não revelaram à imprensa uma possível estratégia diante da esperada derrota Crédito: Rafael Ribeiro
Após a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), votar contra a concessão de habeas corpus preventivo para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado Wadih Damous (PT-RJ) criticou a presidente da corte, ministra Cármen Lúcia, chamando-a de irresponsável. Wadih reclamou do fato de que Cármen poderia ter pautado o julgamento das duas ações declaratórias de constitucionalidade (ADCs) que tratam do início da execução da pena de forma genérica, sem abordar um caso específico. Ela preferiu, no entanto, pautar o habeas corpus de Lula. Isso foi importante para definir o voto de Rosa Weber.
Embora tenha votado em outras ocasiões contra prisão após condenação em segunda instância, caso de Lula, Rosa disse que respeita o entendimento vigente firmado pelo STF. Para ela, uma mudança na regra, que hoje autoriza a execução em segunda instância, seria possível apenas no julgamento das ADCs, mas não do habeas corpus.
"É um absurdo o que está acontecendo aqui. A maior responsabilidade disso é da presidente do tribunal, ministra Cármen Lúcia, que se negou a pautar a ADC", afirmou Damous.
Questionado sobre o que achou da postura dela, disse:
"Irresponsável. Ela está vendo o que está acontecendo no país. Irresponsável perante a corte. Irresponsável".
No plenário do STF, após o voto de Rosa Weber, os advogados de Lula discutiam entre eles o que fazer, mas não revelaram à imprensa uma possível estratégia diante da esperada derrota. Entre os aliados do ex-presidente, a reação ia do abatimento à revolta de Damous contra Cármen Lúcia.
O senador Humberto Costa (PT-PE) comparou Lula, em sua conta no Twitter, aos ex-presidentes Nelson Mandela, da África do Sul, e Getúlio Vargas, do Brasil. "Nelson Mandela e Getúlio Vargas... 2 casos de injustiça que geraram destruição irreparável", escreveu.

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