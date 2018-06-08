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Regime aberto

Deputado condenado vai cumprir resto da pena em casa

Celso Jacob, preso há um ano na Papuda, irá progredir para o regime aberto

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 01:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 01:22
Crédito: Gustavo Lima | Câmara dos Deputados
O deputado Celso Jacob (MDB-RJ), preso há um ano na Papuda, vai passar a cumprir pena no regime aberto. Ele cumpria pena no semiaberto até novembro do ano passado, quando foi flagrado entrando com salame no presídio e passou a cumprir pena no regime fechado. A partir da próxima semana, ele poderá dormir em casa. O juiz Fernando Messere, da Vara de Execuções do Distrito Federal, marcou para o dia 12 uma audiência para oficializar a mudança de regime e explicar as regras às quais o deputado estará submetido.
A passagem para um regime mais brando está em lei para réus que já cumpriram parte da pena. Jacob foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2016, mas ele só começou a cumprir pena um ano depois. A pena estipulada foi de sete anos e dois meses, mais pagamento de multa.
Jacob foi acusado de fraudar em 2003 a publicação de uma lei municipal de Três Rios (RJ), cidade da qual era prefeito, acrescentando um artigo que não tinha sido votado na Câmara de Vereadores. O objetivo era criar um crédito orçamentário adicional que permitiria finalizar a construção de uma creche.
Na primeira instância, ele e outros dois réus foram condenados em 2009, mas recorreram ao Tribunal de Justiça do Rio. Como Jacob passou a exercer o cargo de deputado federal, o caso foi para o STF, que tem a competência de julgar parlamentares. A Corte julgou recursos do deputado.
 

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