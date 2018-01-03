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infecção urinária

Depois de uma semana, Temer volta ao Palácio do Planalto

Nesta quarta-feira, há expectativa de que o novo ministro do Trabalho seja definido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 15:36

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 15:36

Michel Temer Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O presidente voltou a despachar no nesta quarta-feira, apesar dos conselhos de ministros e médicos para que trabalhasse no , residência oficial, e reduzisse o ritmo de trabalho. Temer ficou uma semana longe do Planalto. Nesta quarta-feira, há expectativa de que o novo ministro do Trabalho seja definido, já que o governo desistiu de nomear Pedro Fernandes (PTB-MA). Temer não está mais com a sonda coletora de urina e toma antibiótico para se recuperar de infecção urinária.
Temer foi aconselhado por ministros mais próximos, como Eliseu Padilha e Carlos Marun, a permanecer hoje no Jaburu, mas surpreendeu os auxiliares a chegar ao Planalto. Temer está bem humorado, segundo ministros, e mais confortável sem a sonda, que retirou no final de semana.
Um auxiliar do peemedebista reconhece que parlamentares e assessores "abusaram" da agenda do presidente, e que ele ainda deveria repousar por mais tempo na residência oficial. Outro aliado diz que, voltando ao local comum de trabalho, Temer teria desobedecido a auxiliares e médicos.
-- Nós abusamos da agenda do presidente. Eu mesmo abusei muitas vezes. Para ele, é muito difícil dizer que não vai receber alguém, por esse passado parlamentar dele. Mas precisa descansar. Buscaremos uma rotina mais racional para ele -- diz esse auxiliar.
No final de semana, Temer retirou sonda coletora de urina, depois de três semanas. Ele toma antibióticos para combater infecção urinária. O presidente também teve febre.
Em 45 dias, do fim de outubro a meados de dezembro, o presidente foi operado por três vezes: uma cirurgia cardíaca, para colocação de três stents em artérias coronárias, com mais de 90% de obstrução; e duas urológicas. Desde o procedimento mais recente, para desobstruir a uretra no último dia 13, o peemedebista cancelou quatro viagens, seguindo recomendações médicas, e também se consultou duas vezes no posto médico do Planalto. Uma das excursões anuladas seria nesta sexta-feira, de oito dias para o sudeste asiático. Outra, à Restinga de Marambaia, no Rio, para a virada do ano.

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