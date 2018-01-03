Depois de uma semana, Temer volta ao Palácio do Planalto

Michel Temer Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O presidente voltou a despachar no nesta quarta-feira, apesar dos conselhos de ministros e médicos para que trabalhasse no , residência oficial, e reduzisse o ritmo de trabalho. Temer ficou uma semana longe do Planalto. Nesta quarta-feira, há expectativa de que o novo ministro do Trabalho seja definido, já que o governo desistiu de nomear Pedro Fernandes (PTB-MA). Temer não está mais com a sonda coletora de urina e toma antibiótico para se recuperar de infecção urinária.

Temer foi aconselhado por ministros mais próximos, como Eliseu Padilha e Carlos Marun, a permanecer hoje no Jaburu, mas surpreendeu os auxiliares a chegar ao Planalto. Temer está bem humorado, segundo ministros, e mais confortável sem a sonda, que retirou no final de semana.

Um auxiliar do peemedebista reconhece que parlamentares e assessores "abusaram" da agenda do presidente, e que ele ainda deveria repousar por mais tempo na residência oficial. Outro aliado diz que, voltando ao local comum de trabalho, Temer teria desobedecido a auxiliares e médicos.

-- Nós abusamos da agenda do presidente. Eu mesmo abusei muitas vezes. Para ele, é muito difícil dizer que não vai receber alguém, por esse passado parlamentar dele. Mas precisa descansar. Buscaremos uma rotina mais racional para ele -- diz esse auxiliar.

No final de semana, Temer retirou sonda coletora de urina, depois de três semanas. Ele toma antibióticos para combater infecção urinária. O presidente também teve febre.