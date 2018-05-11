Depois de dois votos, STF adia julgamento sobre reforma trabalhista

Ministro Luiz Fux Crédito: Divulgação

Dois dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram nesta quinta-feira (10) na ação que questiona uma mudança trazida pela reforma trabalhista: a restrição da regra da gratuidade de custas para ingressar com processo.

Esse benefício é concedido em todo o Judiciário a pessoas sem condições financeiras. Nos processos trabalhistas, a reforma criou a possibilidade de pagamento de taxas, se a pessoa sair derrotada da disputa judicial. Ao votar, o relator, Luís Roberto Barroso, concordou com a nova norma. Já Edson Fachin discordou da mudança. Luiz Fux pediu vista, adiando a conclusão do julgamento para uma data ainda não agendada.

Foi a primeira vez que a Corte examinou uma ação contra a reforma trabalhista, promulgada pelo Congresso Nacional no ano passado. Pela nova regra, quem obtiver isenção de custas na Justiça do Trabalho ainda assim terá que pagar a perícia, que é exigida na maior parte dos processos trabalhistas. E, ainda, os honorários de sucumbência  ou seja, pagar o advogado da outra parte, caso o trabalhador saia derrotado da disputa judicial.

Essa cobrança será feita se o trabalhador ganhar na justiça algum crédito do empregador. Ou, ainda, se tiver vencido uma outra causa que implique em ganho financeiro. Pela nova lei, a justiça aguarda o pagamento pelo prazo de dois anos. Se, ao longo desse período, o trabalhador não tiver mudado sua condição econômica precária, ficará livre das custas judiciais.

Barroso argumentou que, quando alguém não paga custas processuais, a despesa é coberta pelos recursos públicos  que deixam de ser investidos em educação, saúde e saneamento, por exemplo. Ele afirmou, ainda, que é importante ter uma lei para desencorajar as pessoas a entrarem na Justiça a toda hora, mesmo quando não têm razão. Segundo o ministro, na Alemanha há um processo para 109 habitantes. No Brasil, existe um processo na Justiça para 2,8 habitantes.

O ministro esclareceu que sua posição não é contrária aos interesses dos trabalhadores, e sim a favor da coletividade.

"Eu aprendi a separar o que é ser de esquerda do que é ser progressista. Ser progressista é defender aquilo que produz o melhor resultado para as pessoas, para a sociedade e para o país, sem dogmas, sem superstições, e sem indiferença à realidade. Portanto, este não é um debate entre direita e esquerda, e sim sobre o que é melhor para os trabalhadores, para a sociedade e para o país. Quero deixar claro: ninguém aqui está do lado dos mais ricos ou do lado da injustiça. Todo mundo aqui está querendo produzindo a solução que seja capaz de melhor distribuir a justiça de trazer melhores resultados para a sociedade e para o país", disse Barroso.

O relator sugeriu que as custas com perícias e com honorários de advogados sejam pagas no limite de 30% do valor liquido dos créditos recebidos. Os outros 70% ficariam garantidos para o trabalhador. Ele também propôs que as custas só sejam pagas se o trabalhador receber mais do que R$ 5,8 mil na ação.

"A aritmética não é nem de direita, nem de direita. Dois mais dois é quatro nos Estados Unidos, na China ou na Venezuela. Portanto, se a conta não fechar, ela não fecha nem à direita, nem à esquerda. É uma questão de matemática, não é uma questão ideológica", afirmou.

O ministro Luiz Fux pediu vista do processo depois do voto do relator, para pensar melhor sobre o tema. Em seguida, Edson Fachin decidiu antecipar seu voto, para dar elementos ao colega para examinar também outros argumentos, já apresentaria uma posição divergente em relação a Barroso. Para Fachin, a norma ameaça os direitos dos trabalhadores.

"A restrição, no âmbito trabalhista, das situações em que o trabalhador terá acesso ao benefício da gratuidade da Justiça pode conter em si a aniquilação do único caminho que dispõe esse cidadão para ver garantido seus direitos sociais trabalhistas", afirmou.

Fachin explicou que o fato de sair vitorioso de uma ação normalmente não muda a condição de pobreza de alguém: "A mera existência de créditos judiciais não me parece situação para afastar a situação de pobreza em que se encontrava a parte autora".

Embora não tenha votado, Gilmar Mendes deu sinais de que concorda com Barroso. Para ele, o sistema de Justiça precisa ser mais restrito, para não onerar os cofres públicos em excesso. "É um modelo abusivo. Muita gente ficou rica com isso. Não os pobres dos trabalhadores, mas os advogados. A disfuncionalidade do sistema custa caro para o Estado. A liberdade de litigar sem responsabilidade causa um imenso prejuízo a todos os cidadãos carentes de justiça", declarou Gilmar.

O julgamento começou na quarta-feira, com a sustentação oral da Procuradoria-Geral da República (PGR), autora da ação contra esse aspecto da reforma trabalhista, da Advocacia-Geral da União (AGU), que saiu em defesa da nova norma, e também de advogados de amicus curiae  que são entidades que não participam diretamente da ação, mas querem participar da discussão.

Segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a reforma trabalhista já provocou uma redução drástica dos processos. Entre janeiro e março deste ano, houve queda de 45,4%. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a norma viola a garantia constitucional à jurisdição, na medida em que inibe o trabalhador a buscar seus direitos.