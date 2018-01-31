Denúncia contra Neidia deve agitar Câmara da Serra

Neidia Pimentel é presidente da Câmara da Serra Crédito: Guilherme Ferrari - GZ

Após o Ministério Público Estadual (MPES) oferecer denúncia contra a presidente da Câmara da Serra, Neidia Pimentel (PSD), vereadores do município não descartam que um processo de afastamento dela seja aberto. Parte dos parlamentares julga graves as acusações de peculato (desvio de recursos públicos), rachid e associação criminosa imputadas à vereadora e ao controlador interno da Câmara, Flavio Elias Serri, mas, por outro lado, adotaram o discurso da cautela e querem fazer uma análise mais aprofundada da situação na volta da Casa aos trabalhos, a partir de 5 de fevereiro.

O Ministério Público concluiu que houve esses crimes, a Polícia Civil investigou, mas vamos esperar até a volta das atividades para saber em qual altura está o processo. A Casa ainda não foi notificada. Vamos esperar o que o juiz vai determinar, disse o vereador Ailton Rodrigues de Siqueira (PSC), o Pastor Ailton.

São denúncias muito graves. Pelo que entendi tem provas suficientes. Não é suposição, a Polícia Civil ouviu pessoas ligadas a ela. Mas não conheço o processo, vou me reunir com os outros vereadores para saber o posicionamento deles e ouvi-la também, diz por sua vez Nacib Haddad (PDT), maior adversário da presidente na Câmara.

Outro pedetista, Fábio Duarte também defende uma postura moderada. É um fato que acaba ficando ruim para o parlamento, mas todos têm direito de defesa até que se prove o contrário. Vai que abrimos um processo de afastamento e depois ela é inocentada.