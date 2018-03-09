DEM quer apoio de Hartung à candidatura de Rodrigo Maia

"Na minha campanha não teve e não terá caixa dois, também não tive e nunca terei boca de urna. Vou manter esse nível" Crédito: Alexandre Alvares | PMVV

O secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e presidente licenciado do DEM no Espírito Santo, Rodney Miranda, afirmou que vai buscar o apoio do governador Paulo Hartung (PMDB) à candidatura ao Planalto do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM). Maia teve a pré-candidatura lançada nesta quinta-feira (08), em Brasília.

"Vamos tentar formar bons palanques nos Estados (para Maia). Se puder ser Paulo Hartung, será ótimo. Mas primeiro a eleição estadual e depois a nacional. Queremos eleger deputados estaduais e federais. A majoritária será discutida em Brasília e o governador vai participar dessas conversas. Se ele resolver apoiar o candidato do PSDB, não tem problema. A gente monta um palanque para o Rodrigo", afirmou.

Hartung e Maia tornaram-se próximos. Por outro lado, o governador também é próximo ao vice-governador César Colnago (PSDB) e ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). Este é o pré-candidato tucano à presidência da República. PMDB, PSDB e DEM fazem parte do mesmo grupo no Estado.

O PSDB também quer ter um palanque próprio para Alckmin no Estado. Se PSDB e DEM poderão estar em palanques distintos, isso quer dizer que o PMDB terá que subir no palanque de um e se afastar do outro? O presidente do PMDB estadual, Lelo Coimbra, garante que não.

Lelo considera que eleições estaduais têm dinâmicas próprias, não diretamente atreladas aos arranjos nacionais.

"Ele (Maia) tem muito chão para percorrer. E, mesmo viabilizado, os arranjos locais têm prevalência. De maneira alguma (haverá afastamento). Nossa aliança, em torno do que está sendo colocado, está mais ou menos conversada. Conversas têm evoluído muito no sentido de sequência no campo das reformas e da gestão responsável no Espírito Santo", comentou Lelo.

DÚVIDAS

Apesar de oficialmente pré-candidato, Rodrigo Maia ainda precisa convencer. Ele precisa marcar independência do governo de Michel Temer (PMDB), que também deve ter um candidato, e explicar a sintonia que mantém com o Planalto desde o impeachment de Dilma Rousseff (PT).

Presidente do DEM estadual, Rodney Miranda esteve em Brasília para a convenção do partido que lançou a pré-candidatura e disse que Maia está "com disposição de concorrer".