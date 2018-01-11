DEM e Hartung afinam discursos para eleição

Evento no Palácio: Rodrigo Maia e Paulo Hartung, seguidos por Mendonça Filho (atrás, ao centro), descem escadaria do Palácio Anchieta após liberação de verbas para a educação Crédito: André Nery/MEC

Desta vez, não foi somente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM). Além dele, o ministro da Educação, Mendonça Filho, e até o prefeito de Salvador, ACM Neto, ambos também do Democratas, aportaram no Palácio Anchieta nesta quarta-feira (10).

Após uma reunião a portas fechadas com o governador Paulo Hartung (PMDB), todos saíram com um discurso ensaiado para uma solenidade no Salão São Tiago.

Oficialmente, o evento era para assinatura de liberação de verbas para aportes nas áreas de educação e saneamento. A plateia, formada por 68 prefeitos, diversos deputados e lideranças de modo geral dava, no entanto, o verdadeiro tom do dia: político do início ao fim.

Maia é cotado para disputar a Presidência da República e Hartung já disse abraçado ao cenário nacional, apesar de não se saber qual cargo ele pretende disputar e nem se permanecerá no PMDB. Mendonça Filho, Maia, ACM e o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Rodney Miranda (DEM)  que também participou da reunião reservada  garantem que a pauta passou longe de filiações partidárias e centrou-se somente na agenda para o país e no futuro.

O DEM é um dos partidos para os quais Hartung poderia migrar e o convite para a visita dos integrantes do DEM partiu do próprio Hartung.

Os discursos na solenidade foram basicamente uma troca incessante de elogios. O Espírito Santo nos dá inspiração, afirmou Maia. Você (Maia) tem ao seu lado os capixabas, tem ao seu lado o Espírito Santo, devolveu Hartung. Siga em frente como melhor governador do Brasil ou em outras missões que deus lhe reserve, discursou ACM Neto. Vamos dar as mãos, complementou o prefeito de Salvador.

O restante das declarações não variou muito. O ministro das Cidades, Alexandre Baldy (Podemos), também participou do evento em Vitória.

CENTRO

Se o resultado prático dos afagos ainda não pode ser cravado, a ideia que se pretendia transmitir, também nas entrevistas concedidas por Mendonça Filho, Maia e Hartung é a de uma união do que eles denominam centro. O governador se diz inserido na centro-esquerda e conta como centro também os que defendem o pensamento liberal reformista.

Não tem candidatura à Presidência não. O que tem é um trabalho de fazer um movimento que organize o centro da política brasileira. Quem é o centro da política brasileira? É o campo de centro esquerda, eu sou um militante do campo de centro-esquerda, são aqueles que defendem o pensamento liberal reformista. Estamos trabalhando para que isso vire um grande movimento e para que esse movimento consiga um bom programa para o país, afirmou Hartung.

O que Hartung acha de uma eventual candidatura de Maia? Legal demais, respondeu, para, em seguida, dizer que também estimula outras candidaturas, como a do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), a do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), a do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa e a do apresentador Luciano Huck (sem partido).

O governador reiterou várias vezes que a agenda de ontem não foi partidária. Mas por que convidou justamente lideranças do DEM para o Palácio Anchieta? Questionado sobre isso, deu uma resposta parecida com a anterior, destacou que conversa também com lideranças de outros partidos.

DOBRADINHA

A dobradinha Hartung-Maia, entretanto, ficou evidente. Sempre você terá o governador do Espírito Santo ao seu lado, garantiu Hartung ao presidente da Câmara.

Questionado uma primeira vez sobre se havia reforçado o convite para a entrada de Hartung no DEM, Maia tergiversou: Essa é uma decisão dele, não se convida o governador, né?. Da segunda vez, já ao lado do próprio Hartung, a resposta foi outra: (reforço) todos os dias.

Quando não é Rodrigo Maia que vem ao Estado  fez isso três vezes durante o ano passado  é o governador peemedebista que o encontra para conversas em Brasília.

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