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Intervenção no Rio

Deltan: 'Se cabem buscas nas favelas, cabem também nos gabinetes do Congresso'

Coordenador da força-tarefa da Lava Jato criticou ideia do governo federal de adotar 'mandado coletivo de busca e apreensão'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 17:37

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 17:37

O procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, no Paraná, criticou o "mandado coletivo de busca e apreensão" para atuar durante a intervenção na área de Segurança Pública do Rio. O pedido foi feito pelo comandante do Exército, general Eduardo Dias da Costa Villas Bôas ao governo federal.
A medida foi comentada por Deltan, no Twitter, nesta terça-feira (20). "Se cabem buscas e apreensões gerais nas favelas do Rio, cabem também nos gabinetes do Congresso. Aliás, as evidências existentes colocam suspeitas muito maiores sobre o Congresso, proporcionalmente, do que sobre moradores das favelas, estes inocentes na sua grande maioria", afirmou o procurador.
Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato: críticas a intervenção no Rio Crédito: Rodrigo Félix/AE
Em nota, o Ministério da Defesa afirmou que a ideia do mandado coletivo foi discutida durante reunião do presidente Michel Temer com os Conselhos de Defesa Nacional e da República. Os pedidos são limitados a busca e apreensão, pois os de captura, pela Constituição, têm de ser apresentados individualmente.
Ainda não há definição de como, quando e onde isso será feito. A ideia é que a ação, uma vez concedida, possa ser executada pelas Polícias Militar ou Civil ou pelas Forças Armadas.
A Advocacia-Geral da União (AGU) admite que a medida poderá ser judicializada e já se prepara para recorrer até ao Supremo Tribunal Federal (STF). "Caso uma decisão dessa natureza seja objeto de questionamento, caberá à AGU fazer a defesa do ato, até a última instância", afirmou a advogada-geral da União, Grace Mendonça.
A medida motivou crítica de organizações e de especialistas e criou temor nas comunidades.

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